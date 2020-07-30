Tarihte bugün 30 Temmuz | 30 Temmuz'da neler oldu?
30 Temmuz tarihte bugün olaylarını sizler için derledik. Yaşanmış ve tarihe kazınmış olaylar haberimizn detayında yer alıyor. Peki ama bugün ne oldu, neler yaşandı? 30 Temmuz ne günü? 30 Temmuz'da kim doğdu ve kim öldü? İte tarihte bugün köşesinin detayları...
"Erik Fırtınası"nın yaşandığı 30 Temmuz günü anılıyor.
1511 - İtalyan ressam, yazar, tarihçi ve mimar Giorgio Vasari doğdu.
1629 - Napoli'de (İtalya) meydana gelen deprem sonucu 10.000 kişi hyatını kaybetti.
1811 - Meksikalı Katolik papaz Miguel Hidalgo öldü.
1863 - Amerikalı otomobil üreticisi Henry Ford doğdu.
1908 - İstanbul Cibali Tütün Fabrikası işçileri greve çıktı.
1929 - Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal'e suikast girişimi iddiasıyla yargılanan Kadriye Hanım ve arkadaşları beraat ettiler.
1932 - Yaz Olimpiyatları, Los Angeles'ta başladı.
1940 - Yozgat’ta deprem 12 köy yıkıldı, 300 ölü ve 360 yaralı.
1945 - Trakya’da Nazi Almanyası adına casusluk yaptıkları iddiasıyla yargılanan 15 kişi ölüm cezasına mahkûm edildi.
1966 - Birleşik Krallık, Almanya’yı 4-2 yenerek Dünya Futbol Şampiyonu oldu.
1970 - İngiliz film yönetmeni Christopher Nolan doğdu.
1973 - Üniversiteye giriş sınavı, sorular satıldığı için iptal edildi.
1975 - Mustafa Kemal Atatürk'ün Türkiye İş Bankası’ndaki hissesini denetleme yetkisinin Cumhuriyet Halk Partisi'ne ait olduğu karara bağlandı.
1977 - Türkiye Basketbol Genç Millî Takımı, Avrupa Şampiyonu oldu.
1981 - Mamak Askeri Cezaevi’nde, açlık grevi yapanlardan 16’sı hastaneye kaldırıldı.
1982 - Mehmet Yurdadön, Finlandiya'da yapılan 10 bin metre yarışmasında altın madalya kazandı.
1992 - İstanbul, Ankara, Adana Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri ile Trabzon Belediyesi’nde çalışan yaklaşık 43.000 işçi greve başladı.
1997 - Vietnam İmparatoru Bao Dai öldü.
1998 - Üniversite sınavlarının tek basamaklı olması, YÖK Genel Kurulu’nda onaylandı.
2008 - Anayasa Mahkemesi tarafından Adalet ve Kalkınma Partisine açılan kapatma davası reddedildi.
2015 - Türk sinema oyuncusu Pervin Par öldü.