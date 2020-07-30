Tarihte bugün 30 Temmuz | 30 Temmuz'da neler oldu?

30 Temmuz tarihte bugün olaylarını sizler için derledik. Yaşanmış ve tarihe kazınmış olaylar haberimizn detayında yer alıyor. Peki ama bugün ne oldu, neler yaşandı? 30 Temmuz ne günü? 30 Temmuz'da kim doğdu ve kim öldü? İte tarihte bugün köşesinin detayları...