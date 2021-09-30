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Tarih Tarihte bugün! 30 Eylül 1999: Dişçi Tuğgeneral Yalçın Işımer’in dine ve dindarlara gözdağı vermeye kalkması
Tarih

Tarihte bugün! 30 Eylül 1999: Dişçi Tuğgeneral Yalçın Işımer’in dine ve dindarlara gözdağı vermeye kalkması

Gülhane Askeri Tıp Akademisi’nin eğitim - öğretim yılının açılış töreninde öğrencilere “Atatürk’üm ve Türkçem” başlıklı ilk dersi veren Diş Tabip Tuğgeneral Yalçın Işımer, yeni kurulan bazı üniversitelerden mezun olacakların “Arap milliyetçiliğini benimseyeceğini” belirterek, “Bu adamları belleyeceğiz. Son zamanlarda Atatürk’e ve TSK’ya dil uzatanları bir şekilde belleyeceğiz” dedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-30 14:58:00 -
Tarihte bugün! 30 Eylül 1999: Dişçi Tuğgeneral Yalçın Işımer’in dine ve dindarlara gözdağı vermeye kalkması

Tuğgeneral Yalçın Işımer de 30 Eylül 1999 tarihinde yaptığı konuşmayla tarihe geçmişti. Işımer’in bu olaylı konuşması şöyleydi: “Çanakkale Şehitleri’ şiirinde Mehmet Akif, Çanakkale’de çarpışan Mehmetçikler için ‘Bedr’in aslanları ancak bu kadar şanlı idi’ diyor. Bedir’ Savaşı’nda, 500 kişiyle çarpışan 250 bedevi Arap ile dünya uluslarına karşı destanlar yazan Mehmetçik’i bir tutuyor da ‘Bu kadar şanlı idi’ diyor. Onun düşünce evreni Bedir Savaşı’nın ötesine gidememiş. Kur’an’ı Türkçeye çevirmedi, Atatürk’ün ricasını yerine getirmedi diye onu aziz kılanlar şimdilerde Mehmet Akif Üniversitesi kurma çabasındalar. O üniversiteden çıkan kafalar bilinmelidir ki el-Ezher- kafalı adamlar olacaklar. Arap milliyetçiliğinin adamı olacaklar. Arap’ın adamı olacaklar... Biz bu adamlara ‘Adam sen de’ demeyeceğiz, bu adamları belleyeceğiz.

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