Tarihte Bugün: 3 Mayıs
Tarihte Bugün 3 Mayıs olayları! Zamanında yaşanmış ve tarihe kazınmış olayları sizler için derledik. Tarihte bugün kimler doğdu, kimler öldü? Tarihte bugün hangi olaylar oldu? Bugün ne günü? İşte merak edilen tarihte bugün olayları ve 3 Mayıs detayları...
3 Mayıs "Türkçülük Günü","Dünya Astım Günü","Dünya Basın Özgürlüğü Günü" ve "Dünya Elektrik-Elektronik Mühendisleri Günü" olarak kutlanıyor.
1481 - İstanbul'un şanlı fethini geçekleştiren Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı Fatih Sultan Mehmet vefat etti.
1907 - Fenerbahçe Spor Kulübü kuruldu.
1920 - TBMM'nin ilk Bakanlar Kurulu oluşturuldu.
1931 - Türk şair, çevirmen, yayıncı, ressam, fotoğrafçı ve grafik tasarımcısı Sait Maden doğdu.
1934 - Kayseri Uçak Fabrikası'nda yapılan ilk parti altı avcı uçağından biri, 50 dakikalık bir uçuşla, Kayseri'den Ankara'ya geldi.
1935 - Türk Hava Kurumu bünyesinde, "Türkkuşu" adıyla kurulan uçuş okulu faaliyete geçti.
1944 - 3 Mayıs Olayları anıldı ve Türkçülük Bayramı ilan edildi.
1963 - Türk şair ve yazar Abdülhak Şinasi Hisar hayatını kaybetti.
1978 - Tarihte ilk kez bir bilgisayar ağı üzerinden yığın mesaj gönderildi.
1986 - Çernobil nükleer kazası sonrası oluşan radyoaktif bulutların, Türkiye'ye de ulaştığı ve bazı bölgelerde radyasyonun yedi kat arttığı açıklandı.
1989 - Türkiye Kupası çeyrek final 2. maçında, Fenerbahçe, 3-0'lık skorla, ilk yarı geriye düştüğü Galatasaray maçından, ikinci yarı, 4-3'lük galibiyetle ayrıldı.
1997 - Flash TV, İstanbul stüdyosu silahlı bir grup tarafından basıldı.
2020 - Ömer Döngeloğlu koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.