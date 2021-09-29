Tarihte bugün! 29 Eylül 1911: Trablusgarb Savaşı’nın Başlaması

Trablusgarp, Osmanlı coğrafyasında batı Afrika toprakları olan Libya ve çevresine verilen bölgesel bir isimdir ve Osmanlı Denizcisi Turgut Reis tarafından 1551 yılında Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir. Bu coğrafya, fethedildikten sonra uzun bir süre Karamanlılar adıyla anılan Osmanlı tebaası bir Türk aşireti tarafından yönetilmiş, Osmanlı’nın zayıflaması ve uzak Afrika coğrafyası üzerindeki tesirinin azalmasıyla “Dayı” adıyla anılan yerel, bağımsız beylikler tarafından idare edilmeye başlanmıştır. 23 Eylül 1911’de İtalya, Osmanlı Devleti’ne Libya topraklarını istediğini belirten bir nota gönderir. 29 Eylül’de de harb ilan eder. Dönemin Meclis Başkanı Halil Menteşe’nin naklettiğine göre İtalyanların yaptığı planlı bir işgal çalışmasıdır.

29 Eylül 1992: Şemdinli-Derecik Karakolu’nda 28 Şehit Verilmesi

Karakola PKK’lı teröristlerin saldırması, 28 askeri şehit edip 15 askeri yaralamaları, bunu da kasete kaydetmeleri, Hürriyet gazetesinde yayınlanınca büyük bir infial uyandırmıştı. Saldırı nasıl haber alınamamış, bu ağır silahlar karakolun nasıl yanına kadar getirilmiş, gelen askeri helikopter olaya neden müdahil olmamıştı? Bu sorular kamuoyunu uzun süre meşgul etmişti.