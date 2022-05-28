Tarihte bugün! 28 Mayıs 1999: 57'nci Hükümetin Kurulması

28 Mayıs 1999: 57'nci Hükümetin Kurulması

18 Nisan seçimlerinde, partisi birinci olan DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit başkanlığında, DSP-MHP-ANAP ortaklığında kuruldu.

9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel, hükümeti kurma yetkisini 18 Nisan 1999'da yapılan genel seçimlerde 136 milletvekili çıkararak birinci parti olan DSP'nin Genel Başkanı Bülent Ecevit'e verdi.

Seçimlerden sürpriz şekilde ikinci parti olarak çıkan MHP'nin, sağ partilerle koalisyon kurması beklenirken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Çiller ve Kutan'a "Biraz dinlensinler" diyerek, Ecevit başkanlığındaki hükümete girdi.

DSP-MHP-ANAP ortaklığında kurulan 57. Hükümet, uyum içinde devam ederken, 3. yılında DSP'de ve kabinede yaşanan istifalarla sarsıldı. Başbakan Yardımcısı Hüsamettin Özkan'ın istifasıyla başlayan ve DSP'li milletvekillerinin istifasıyla devam eden süreçte hükümet, sürekli kan kaybetti. Son istifalarla milletvekili sayısı 276'nın, yani salt çoğunluğun altına düşen 57. Koalisyon Hükümeti'ni oluşturan partilerin liderleri, sonunda 3 Kasım'ı 2002'yi erken seçim tarihi olarak belirledi.

28 Mayıs 2021: Taksim Camii’nin İbadete Açılması

Yapımına 2017 yılında başlanan Taksim Camii, 4 yıl sonra 28 Mayıs 2021 Cuma günü cuma namazıyla birlikte ibadete açıldı. İstanbul Taksim Cami’nin, 2 bin 482 metrekarelik arsa alanı ve yaklaşık 16 bin metrekarelik inşaat alanına sahip olduğu da bilgisi paylaşılırken, 163 araçlık kapalı otoparkıyla 2 bin 950 metrekarelik namaz kılınabilir bir alanı bulunuyor.

Taksim cami açılış programında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan “Taksim Cami 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul’umuza kazandırılmıştır. Taksim Cami’ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Cami Kebir’ine verdiğimiz bir selam, İstanbul’un fethinin 568’inci yıldönümüne bir hediye olarak görüyorum” ifadelerini kullandı.

28 Mayıs 1862: Sayıştay'ın kurulması

Ondokuzcu yüzyılda başlayan yenileşme hareketleri çerçevesinde Padişah Abdülaziz'in 29 Mayıs 1862 tarihli “İrade-i Seniyye”si ile kurulmuş olan Sayıştay'ın ilk başkanlığına Evkaf Nazırı ünlü devlet adamı Ahmet Vefik Paşa getirilmiştir.