Tarihte bugün! 28 Ekim 2017 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti

28 Ekim 1990:Başörtüsüne Özgürlük getiren kanunun yürürlüğe girmesi

Özal’ın cumhurbaşkanı olarak yapacağı çok şey vardı. Bunlardan biri yıllardır artık kangren haline gelmiş başörtüsü yasağıydı. Özal bir dönem uğruna çaresizlikten gözyaşı döktüğü başörtüsü yasağı ile işe başlar. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği kanunun 7/h maddesi öncelikle kaldırılır.

Bu durum üzerine başörtülülere ceza verilemeyeceği için öğrenciler yeniden derslere devama başlarlar. Ancak “27 üniversitenin 20’sinde serbestlik uygulanırken başta Ankara Üniversitesi olmak üzere yedi üniversite yasakta ısrar etmektedir.” (Çaparoğlu,1999:40)

YÖK Başkanı İhsan Doğramacı’nın yönlendirmesi ile başörtüsü ile ilgili 3 kanun metni yapılır. Bunlardan ‘Yüksek Öğretim Kurumlarında kılık kıyafet serbesttir’ şeklindeki kanun metni Meclis’ten geçer ve 28 Ekim 1990’da yürürlüğe girer.

Ne var ki bu sefer de dönemin ana muhalefet partisi SHP, konunun Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurur.“Mahkeme 9 Nisan 1991’de bu iptal talebini reddeder.”(Çaparoğlu,1999:41) Fakat 31 Temmuz 1991’de açıkladığı gerekçeli kararda, karara şerh yazan Mahkeme Başkanı Yekta Güngör Özden’in görüşleri Anayasa Mahkemesi kararı gibi gösterilir ve uygulamaya esas alınır.

28 Ekim: 2017: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in başkanlık görevinden istifa etmesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23.5 yıllık belediye başkanlığı görevinden istifa etti. “Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil, yorgun olduğumu düşündüğüm ya da herhangi bir başka kaygı nedeniyle değil, sadece ve sadece, ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan’ın talebini yerine getiriyorum” ifadeleriyle görevinden ayrıldı.