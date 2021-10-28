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Tarih Tarihte bugün! 28 Ekim 2017 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti
Tarih

Tarihte bugün! 28 Ekim 2017 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti

28 Ekim'de Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek neden istifa etmişti? Detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 07:21:00 - 2021-10-28 12:31:57
Tarihte bugün! 28 Ekim 2017 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek istifa etti

28 Ekim 1990:Başörtüsüne Özgürlük getiren kanunun yürürlüğe girmesi

Özal’ın cumhurbaşkanı olarak yapacağı çok şey vardı. Bunlardan biri yıllardır artık kangren haline gelmiş başörtüsü yasağıydı. Özal bir dönem uğruna çaresizlikten gözyaşı döktüğü başörtüsü yasağı ile işe başlar. Anayasa Mahkemesi’nin iptal ettiği kanunun 7/h maddesi öncelikle kaldırılır.

Bu durum üzerine başörtülülere ceza verilemeyeceği için öğrenciler yeniden derslere devama başlarlar. Ancak “27 üniversitenin 20’sinde serbestlik uygulanırken başta Ankara Üniversitesi olmak üzere yedi üniversite yasakta ısrar etmektedir.” (Çaparoğlu,1999:40)

YÖK Başkanı İhsan Doğramacı’nın yönlendirmesi ile başörtüsü ile ilgili 3 kanun metni yapılır. Bunlardan ‘Yüksek Öğretim Kurumlarında kılık kıyafet serbesttir’ şeklindeki kanun metni Meclis’ten geçer ve 28 Ekim 1990’da yürürlüğe girer.

Ne var ki bu sefer de dönemin ana muhalefet partisi SHP, konunun Anayasa’ya aykırı olduğu gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi’ne başvurur.“Mahkeme 9 Nisan 1991’de bu iptal talebini reddeder.”(Çaparoğlu,1999:41) Fakat 31 Temmuz 1991’de açıkladığı gerekçeli kararda, karara şerh yazan Mahkeme Başkanı Yekta Güngör Özden’in görüşleri Anayasa Mahkemesi kararı gibi gösterilir ve uygulamaya esas alınır.

28 Ekim: 2017: Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in başkanlık görevinden istifa etmesi

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, 23.5 yıllık belediye başkanlığı görevinden istifa etti. “Başarısız olduğumu düşündüğüm için değil, yorgun olduğumu düşündüğüm ya da herhangi bir başka kaygı nedeniyle değil, sadece ve sadece, ülkemi lider ülke yapacağına inandığım Recep Tayyip Erdoğan’ın talebini yerine getiriyorum” ifadeleriyle görevinden ayrıldı.

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Yorumlar

BENCE ÇOK İYİ OLDU NEDEN DERSİNİZ BUĞUN BİZDE CHP Lİ ZİHNİYETLER VAR DEDEDEN KALMA SAĞ PARTİLER NE YAPSA BEĞENMEZLER ÜLKE ÇOKSEDE VE YAŞADIKLARI ŞEHİR ÇÖKSE BİLE O KAFADAN VAZ GEÇMEZLER,,, KENDİLERİ GELSE SEÇTİKLERİ ADAM HİÇ BİR ŞEY YAPMASA BİLE YİNE DESTEKLERLER,,, SORSAN EVET ÇALIŞIYOR NE YAPTI HATIRLIYORMUSUN ZORNASINI ÇALAR AMA HİÇ BİR ŞEY ANLIYAMASIN,,, VE BUNLARA ANLATAMASIN ÇÜNKÜ CAHİLİ HİÇ BİR ZAMAN YENEMESİN..... BİZİM DERDİMİZ EZİK MUHAFAZA KAR KESİM,,, BUNLAR CHP DEN DAHA TEHLİKELİ ,,, CHP SEÇMEN OY KULLANIR AMA MUHAFAZA KAR KESİN EYOOOH DER SEÇİME GİTMEZ ,,,, BU İKİ KESİME ((( VATANSIZ TÜRK VATANDAŞI DERLER))) VESSELAM,,,
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