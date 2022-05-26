Tarihte bugün! 26 Mayıs 1453: Macar Heyetinin Sultan 2. Mehmet ile Görüşmesi

26 Mayıs 1453: Macar Heyetinin Sultan 2. Mehmet ile Görüşmesi

İstanbul muhasarasının sonlarına doğru (26 Mayıs) bir Macar heyeti Osmanlı karargâhına geldi. Bu heyet ile Jan Hunyad’ın naiplikten çekilerek genç kıral Ladislas’ın kıral olduğu bildiriliyordu.

Bu münasebetle Jan Hunyad Sultan Mehmed’le üç sene müddetle yapmış olduğu mütareke, idareyi kirala devretmesi münasebetiyle imzalamış olduğu ahidnâmeyi geri istiyor ve Osmanlı hükümdarının ahidnâmesini de iade ediyordu.

Macar murahhası vezir-i âzam ve onun yanında bulunan iki vezirle görüştü; sefir efendisinden aldığı talimat üzerine İstanbul muhasarasının kaldırılmasını pâdişâhtan rica etti ve aksi halde Macarların, Rumlar lehine hareket edeceklerini beyan eyledi; Macar murahhası bundan başka batı devletlerine âid bir filonun da imparatorun yardımına gelmekte olduğunu da söyledi; Macar heyetinin gelmesi ve Macarların Rumlara yardım edeceği ve donanma geleceği şayiası yayılarak dedikodu başladı.

Venedik Cumhuriyetinin İmparatorla aktetmiş olduğu muahede mucibince cumhuriyet, adalar denizindeki donanmasıyla yardımı imzalamış ve henüz donanması gelmemiş fakat İmparator, yardımın acele yapılması için Venedik’in Akdeniz kumandanı Loredano’ya haber göndermişti.

26 Mayıs 2020: Darbeci General İsmail Hakkı Karadayı’nın Ölümü

28 Şubat darbesinin mimarlarından, o dönemin 22. Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral İsmail Hakkı Karadayı, 26 Mayıs'ta İstanbul'da 88 yaşında hayatını kaybetti. Karadayı aleyhine açılan darbe davasında mahkumiyet kararı verilmiş, ancak karar henüz kesinleşmeden vefat yaşandığından, dava da düşürülmüştü.

25 Mayıs 1999: Danıştay Sekizinci Dairesi, başı açık görev yapmayı kabul etmeyen baş örtülü memurların, uyarı cezası verilmeden işten çıkarılmasına karar verdi.