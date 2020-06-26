Tarihte Bugün 26 Haziran | Bugün hangi tarihi olaylar yaşandı?
Tarihte bugün yaşanmış olayları sizler için derledik. 26 Haziran'da kim doğdu, kimler öldü, hangi tarihi olaylar yaşandı ve hangisi iz bıraktı? Tarihte Bugün dünyada neler oldu? İşte merak edilen 26 Haziran olayları ve tarihte bugün köşesi...
26 Haziran günü, Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanıyor.
1530 - İlk Protestan (Hristiyanlığın üç mezhebinden biri) Meclisi kuruldu.
1541 - İspanyol fatihi olarak bilinen Peru topraklarını ele geçiren, Francisco Pizarro öldü.
1730 - Fransız gök bilimci Charles Messier doğdu.
1807 - Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım, 230 kişinin ölümüne yol açtı.
1810 - Fransız havacı ve sıcak hava balonunun kaşifi Joseph Michel Montgolfier öldü.
1819 - Bisikletin patenti alındı.
1861 - Sultan Abdülmecit hayatını kaybetti ve yerine Abdülaziz, Padişah oldu.
1861 - Atıf Bey, Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi.
1867 - Mısır Valilerine, "Hıdiv" unvanı verildi.
- Hıdiv: Kavalalılara mensup Mısır valilerine babadan oğula geçmek üzere 1867'de verilen resmi unvan.
1870 - İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.
1907 - 1907 Tiflis banka soygunu gerçekleşti. Soyguncular, Rus İmparatorluğu Devlet Bankası'ndan 341.000 rubleyi çalarak kaçtı.
1924 - Verem aşısı, Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından keşfedildi.
1928 - Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı.
1939 - Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.
1942 - II. Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika Cephesi'nde Mersa Matruh Savaşı gerçekleşti.
1944 - Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi.
1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması, ABD'nin San Francisco şehrinde imzalandı.
1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladı.
1951 - Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın da katıldığı törenle, İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi.
1960 - Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.
1971 - Sedat Peker doğdu.
1977 - Elvis Presley son konserini verdi.
1992 - Susa katliamı: Silvan'ın Susa köyünde camide ibadet eden bir grup PKK'lılar tarafından cami dışına çıkarılıp öldürüldü. Olayda on kişi hayatını kaybetti.
1994 - Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu.
1996 - Türk tiyatro sanatçısı, çevirmen ve yazar Zihni Küçümen hayatını kaybetti.
1998 - Türk iş adam Hacı Sabancı öldü.
2000 - Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı.
2006 - Türkiye'nin ilk yargıç-savcı derneği YARSAV kuruldu.
2015 - Amerika'da eşcinsel evlilik mahkeme kararıyla yasal kabul edildi.