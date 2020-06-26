Tarihte Bugün 26 Haziran | Bugün hangi tarihi olaylar yaşandı?

26 Haziran günü, Azerbaycan'da Silahlı Kuvvetler Günü olarak kutlanıyor.

1530 - İlk Protestan (Hristiyanlığın üç mezhebinden biri) Meclisi kuruldu.

1541 - İspanyol fatihi olarak bilinen Peru topraklarını ele geçiren, Francisco Pizarro öldü.

1730 - Fransız gök bilimci Charles Messier doğdu.

1807 - Lüksemburg'da bir depoya düşen yıldırım, 230 kişinin ölümüne yol açtı.

1810 - Fransız havacı ve sıcak hava balonunun kaşifi Joseph Michel Montgolfier öldü.

1819 - Bisikletin patenti alındı.

1861 - Sultan Abdülmecit hayatını kaybetti ve yerine Abdülaziz, Padişah oldu.

1861 - Atıf Bey, Bebek'te uçuş denemesi gerçekleştirdi.

1867 - Mısır Valilerine, "Hıdiv" unvanı verildi.

Hıdiv: Kavalalılara mensup Mısır valilerine babadan oğula geçmek üzere 1867'de verilen resmi unvan.

1870 - İsa'nın doğumunun kutlanıldığı bir Hristiyan bayramı olan Noel'in ABD'de federal bayram olarak kutlanacağı ilan edildi.

1907 - 1907 Tiflis banka soygunu gerçekleşti. Soyguncular, Rus İmparatorluğu Devlet Bankası'ndan 341.000 rubleyi çalarak kaçtı.

1924 - Verem aşısı, Albert Calmette ve Camille Guérin isimli iki Fransız araştırmacı tarafından keşfedildi.

1928 - Yeni Türk alfabesini hazırlamak amacıyla kurulan Dil Encümeni, ilk toplantısını Ankara'da yaptı.

1939 - Ankara Havagazı Şirketi devletleştirildi.

1942 - II. Dünya Savaşı'nın Kuzey Afrika Cephesi'nde Mersa Matruh Savaşı gerçekleşti.

1944 - Zirai Donatım Kurumu Kanunu TBMM'de kabul edildi.

1945 - Birleşmiş Milletler Antlaşması, ABD'nin San Francisco şehrinde imzalandı.

1945 - Türkiye, Birleşmiş Milletler Antlaşması'nı imzaladı.

1951 - Mithat Paşa'nın 24 Haziran'da Aksu vapuruyla Taif'ten getirilen cenazesi, Cumhurbaşkanı Celâl Bayar'ın da katıldığı törenle, İstanbul'da Hürriyet-i Ebediye Tepesi'ne defnedildi.

1960 - Madagaskar, Fransa'dan bağımsızlığını kazandı.

1971 - Sedat Peker doğdu.

1977 - Elvis Presley son konserini verdi.

1992 - Susa katliamı: Silvan'ın Susa köyünde camide ibadet eden bir grup PKK'lılar tarafından cami dışına çıkarılıp öldürüldü. Olayda on kişi hayatını kaybetti.

1994 - Türkiye'de Liberal Demokrat Parti kuruldu.

1996 - Türk tiyatro sanatçısı, çevirmen ve yazar Zihni Küçümen hayatını kaybetti.

1998 - Türk iş adam Hacı Sabancı öldü.

2000 - Amerika'da genetik harita çalışmalarına başlandı.

2006 - Türkiye'nin ilk yargıç-savcı derneği YARSAV kuruldu.

2015 - Amerika'da eşcinsel evlilik mahkeme kararıyla yasal kabul edildi.