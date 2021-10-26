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Tarih Tarihte bugün: 26 Ekim 1933: Kadınlara Köy İhtiyar Heyetlerine Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması
Tarih

Tarihte bugün: 26 Ekim 1933: Kadınlara Köy İhtiyar Heyetlerine Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması

26 Ekim'de Türkiye'de neler yaşandı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? detaylar haberimizde.

Yeniakit Publisher
2021-10-26 08:50:00 - 2021-10-26 09:44:08
Tarihte bugün: 26 Ekim 1933: Kadınlara Köy İhtiyar Heyetlerine Seçme ve Seçilme Hakkının Tanınması

Türk Devrimi sürecinde modern yaşamın simgesi olarak kadınların öne çıkarıldığı hep söylenegelmiştir. Ne var ki bu söylentiye rağmen kadınlara medeni hakları uzun bir aradan sonra pey der pey verilmiştir.

Cumhuriyetin kurulmasından tam 10 yıl sonra 1933 yılında köy muhtarı ve köy ihtiyar heyetlerine kadınların da seçilme hakkı ancak verilebilmiştir.Aydın İli Demircidere Köyünde yapılan seçimler sonrasında, Türkiye’nin ilk kadın muhtarı olarak Gül Hanım seçilmişti.

26 Ekim 1924: General Kazım Karabekir Birinci Ordu Müfettişliğinden Ayrılması

Rauf Bey’in cumhuriyetin ilanına tepkisi üzerine o ve Refet Bey partideki radikaller tarafından vatan haini sayıldılar. O sırada orduda görev yapmakta olan Ali Fuat (Cebesoy) ve Kazım (Karabekir) de izlendiklerini, hatta mektuplarının açılıp okunduğunu fark ettiler ve Halk Fırkası'ndan ayrılmaya karar verdiler. 1924 yazında bir muhalefet partisi kurma hazırlıklarına başladılar. 26 Ekim'de Kazım Karabekir Paşa Birinci Ordu müfettişliğinden ayrıldı. 30 Ekim'de de Ali Fuat (Cebesoy) İkinci Ordu müfettişliğinden istifa etti.

Alkan, o günlerin siyasi atmosferini şöyle anlatır:1924'de kabul edilen anayasa, çok partili hayatı engellemiyordu. Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşu işte böyle bir "meşruiyet düzlemi" içinde, pes perdeden mırıltılarla karşılandı. Reisicumhur Mustafa Kemal Paşa, 11 Aralık 1924 tarihli Hakimiyet-i Milliye gazetesinde yayınlanan beyanatında, "Türkiye Cumhuriyetinde yekdiğerine murakıp fırkalar tekevvün edeceğine şüphe yoktur" diyerek vaziyeti tabii karşılamış gözüktü.(Alkan,2009:236)

 

Ali Fuat Cebesoy da  siyasi atmosferden şöyle bahseder:Halk Fırkası pek umumî umdelerden başka hiçbir programı olmıyan bir teşekküldü. Herkes için kabulü tabiî olan bazı esaslı umdelere fırka programı demeye imkân yoktu. Fırkanın kapıları hususî kanaati ne olursa olsun, her vatandaşa açıktı. Fırkaya en ziyade mideciler hâkim olmuştu. Bunlar arasında şüphesiz birçok şayan-ı hürmet vatandaşlar da vardı. Bu gibiler işin içinde bulunursak belki daha müessir bir salâh âmili oluruz, tarzında bir nokta-i nazar takibetmişlerdi. Tamamiyle müstakil kanaat sahipleri de son saniyeye kadar Fırka çerçevesi dahilinde kalarak belki ahenk ve istikrarı tesis yoluna meyil gösterilir diye beklemişlerdi. (Cebesoy,2007:515)

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Yorumlar

tarihte DÜN : REIS ONURLU TEPKISIYLE MILLETE BOYUN EGDIRMEDI, PARLAMENTER VESAYETCI KARANLUGA GERI DONDURMEDI!.....

.......TARIHIN ICINDE, TARIHI GUNLER YASIYORUZ COK SUKUR OLUMLU, ONURLU
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Mikail okuroğlu

Birileri hainlik bela ile anılacak biroleride rahmetle kahramanlık la cennetde cehennem de dolacak biiznillah Reisimize de milleti ibrahimde ALLAH'IM YAR VE YARDIMCIMIZ OLSUN INŞAALLAH AMİNN GÜÇ KUVVET VERSİN AMİİİN İNŞALLAH.
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