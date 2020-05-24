Tarihte Bugün: 24 Mayıs | 24 Mayıs'ta ne oldu?
Tarihte bugün 24 Mayıs! Tarihte yaşanmış olayları sizler için derledik. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş yıl dönümü olan 24 Mayıs, birçok tarihi olaya şahitlik etti. Peki ama 24 Mayıs'ta neler oldu? 24 Mayıs'ta kim doğdu, kim ölü? Bugün ne günü? İşte merak edilen bütün bu soruların cevabı ve 24 Mayıs tarihte bugün olayları...
24 Mayıs 1040 Selçuklu Devleti'nin kuruluş tarihidir. Orta Çağ'da Oğuz Türklerinin Kınık boyu tarafından kurulan Türk-İran geleneğine dayalı Sünni Müslüman imparatorluk olarak tanınır. Hindukuş Dağları'ndan Batı Anadolu'ya ve Orta Asya'dan Basra Körfezi'ne kadar uzanan geniş bir alanı kontrol etti. Aral Gölü yakınındaki memleketlerinde güç kazandıktan sonra ilk olarak Horasan'ı ele geçiren Selçuklular, buradan İran içlerine doğru ilerledi ve ardından Anadolu'daki şehirleri kontrol altına aldı.
1040 - Selçuklu Devleti'nin kuruluşu.
1218 - Beşinci Haçlı seferi'nde Haçlılar, Akka şehrini Eyyubiler'e bıraktılar.
1524 - Türk Safevî İmparatorluğu'nun kurucusu Şah İsmail hayatını kaybetti.
1543 - Polonyalı astronom ve Güneş Sistemi'nin kaşifi Mikolaj Kopernik hayatını kaybetti.
1883 - Yapımı 14 yıl süren New York'taki Brooklyn Köprüsü trafiğe açıldı.
1924 - Yabancı şirketlerce işletilen Osmanlı Anadolu Demiryolları (CFOA) Şirketi'nin millileştirilmesi için Anadolu-Bağdat Demiryolları Müdiriye-i Umumiyesi kuruldu.
1943 - Polonya'daki Auschwitz toplama kampında (Nazi toplama kamplarının) "ölüm meleği" adıyla anılan doktor Josef Mengele göreve başladı. Mengele, tutuklular üzerinde yaptığı korkunç deneylerle biliniyordu.
1957 - Türk yazar, tarihçi, müzeci ve mutasavvıf İbnülemin Mahmut Kemal İnal hayatını kaybetti.
1961 - İmralı Adası'ndaki 2 bin mahkûmun barındığı cezaevinde çıkan isyan bastırıldı.
1964 - Peru'da bir futbol maçında kargaşa çıktı ve 135 kişi öldü.
1979 - Yüzde 85'i yerli malzeme ile üretilen ilk Türk uçağı 'Mavi Işık 79-XA', Kayseri İkmal Merkezi'nde başarılı bir deneme uçuşu gerçekleştirdi.
1981 - Türk Hava Yolları'nın "Haliç" uçağı, 4 kişi tarafından Bulgaristan'a kaçırıldı.
1989 - Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç başladı.
1991 - İsrail, Süleyman Operasyonu adını verdiği bir askeri operasyonla Etiyopyalı Yahudileri İsrail'e getirmeye başladı.
1991 - Türk asker ve emekli korgeneral İsmail Selen suikast sonucu hayatını kaybetti.
2000 - İsrail, Güney Lübnan'da 22 yıldır sürdürdüğü işgale son verdi.
2004 - Kuzey Kore'de cep telefonları yasaklandı.
2014 - Ege Denizi'nde Semadirek adası açıklarında 6.5 şiddetinde bir deprem oluştu.