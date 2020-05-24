Tarihte Bugün: 24 Mayıs | 24 Mayıs'ta ne oldu?

Tarihte bugün 24 Mayıs! Tarihte yaşanmış olayları sizler için derledik. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun kuruluş yıl dönümü olan 24 Mayıs, birçok tarihi olaya şahitlik etti. Peki ama 24 Mayıs'ta neler oldu? 24 Mayıs'ta kim doğdu, kim ölü? Bugün ne günü? İşte merak edilen bütün bu soruların cevabı ve 24 Mayıs tarihte bugün olayları...