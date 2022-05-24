Tarihte bugün! 24 Mayıs 1993: Tezkerelerini Alan 33 Erin PKK lılar Tarafından Kurşuna Dizilmesi

24 Mayıs 1993: Tezkerelerini Alan 33 Erin PKK lılar Tarafından Kurşuna Dizilmesi

PKK ile yapılan ateşkes sürerken 24 Mayıs 1993’te Bingöl ‘de tezkerelerini alan 33 erin PKK lılar tarafından kurşuna dizilmesi tüm Türkiye’yi öfkeye boğmuştu.Kanlı saldırıdan kurtulan askerler arasında yer alan Erdem Doğan, geçen 7 Ekim’de saldırıyla ilgili verdiği röportajda çarpıcı iddialar öne sürmüştü.

Doğan’ın iddialarından bazıları şunlardı: - Yola savunmasız ve korumasız şekilde çıkarıldık.

- Önünden geçtiğimiz karakollarda değil, ilginç yerlerde mola verdik.

- Çok sık verilen molalarda şoförler sürekli telefon görüşmeleri yapıyorlardı.

- Yolumuz kesildiğinde üzerimiz aranmadığı gibi soru da sorulmadı.

- Bizi taşıyan şoförler serbest bırakıldı.

24 Mayıs 1040: Selçuklu Devleti'nin kurulması

Dandanakan Muharebesi ya da Dandanakan Meydan Muharebesi (1040), Selçuklu Devleti'nin Gazne Devleti'ni yendiği ve Gazne Devleti'nin çözülmesine yol açan muharebedir. Bu muharebeden sonra Gazne Devleti yıkılış dönemine girmiş, Selçuklu Devleti resmen kurulmuştur.

24 Mayıs 1989: Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göçe başlanması

İkinci Dünya Savaşı'ndan itibaren Avrupa'da görülen en büyük göç hareketi olan 24 Mayıs 1989 tarihindeki Bulgaristan Türklerinin sürgünün yıl dönümü kaydediliyor. Bulgaristan'dan Türkiye'ye zorunlu göç, Bulgar hükumetinin Türklere yönelik baskıları ve asimilasyon politikalarının ardından gerçekleşti.