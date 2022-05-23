Tarihte bugün! 23 Mayıs 2003: Cumhuriyet Gazetesi’nin ‘Genç Subaylar Rahatsız’ Başlıklı Manşet Atması

23 Mayıs 2003: Cumhuriyet Gazetesi’nin ‘Genç Subaylar Rahatsız’ Başlıklı Manşet Atması

Sürekli darbe tehdidi ile toplumu dizayn etmeye çalışan sol kesimin temsilcisi Cumhuriyet Gazetesinin Ankara Temsilcisi Mustafa Balbay, Genelkurmay Başkanı Hilmi Özkök’ün Başbakan Tayyip Erdoğan’ı ‘Genç subaylar rahatsız’ ifadesiyle uyardığı ididasını haber yaptı.

Mustafa Balbay'ın imzasını taşıyan habere göre, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hilmi Özkök, 20 Mayıs salı günü Başbakanlık'ta görüştüğü Başbakan Tayyip Erdoğan'a şunları söylemişti: "Uygulamalarınız tabanımızdaki kaygıyı artırıyor. Komuta kademesine sürekli tedirginlikler iletiliyor. Özellikle genç subaylarımız durumu endişeyle izliyor."

Amiral Örnek o tarihi günden şöyle bahseder: Sevil ile beraber Sarıyer’de 1. Ordu Komutanı ve eşi tarafından Genelkurmay Başkanı ve komutanlar onuruna verilen akşam yemeğine gittik. Bizimki ve havacı yoktu. Kara kuvvetleri ve Jandarma Genel Komutanı ile yaptığımız görüşmelerden anladığım, Genelkurmay Başkanı’na karşı tam bir tavır oluşmuş vaziyete. Kendisini yumuşak ve korkak buluyorlar. Ayrıca AKP ile ilişki içinde olduğundan şüpheleniyorlar. Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından Mustafa Balbay, Jandarma Genel Komutanı’na gelerek “Bildiklerimi bir yazarsam kaçacak delik bulamaz” demiş. Bugün ayrıca Cumhuriyet gazetesinde “Genç subaylar AKP’den tedirgin” başlıklı bir haber yayınlandı.(Vatan,2011)

23 Mayıs 2017: Akif Emre’nin Vefatı

Akif Emre, 1957 yılında Kayseri'de doğdu.Mühendislik okumasına rağmen yayıncılık hayatına atıldı. 1983'ten itibaren bir süre Mavera Dergisi ve İnsan ve Akabe Yayınları'nın İstanbul yöneticiliğini yaptı. Ardından Pakistan'da bir üniversitede master programına katıldı.

Burada Rusya'nın Afganistan işgalini yakından takip eden Emre, Afgan direnişinin Burhaneddin Rabbani, Ahmed Şah Mesud ve Gülbeddin Hikmetyar gibi önemli isimleriyle görüşüp onlarla röportajlar yaptı.

Türkiye'de son 30 yılda gazetecilik ve yayıncılık alanındaki faaliyetleri ile yerli düşüncenin gelişimine çok önemli katkılarda bulunan Akif Emre, 23 Mayıs 2017 sabahı 60 yaşında vefat etti.

"Ümmet coğrafyacısı" olarak anılan, entelektüel birikimiyle Türk-İslam fikir hayatının son çeyrek asrına derin iz bırakan Akif Emre'nin ani vedası, sadece Türkiye değil Lahor'dan Üsküp'e, Bakü'den Gırnata'ya, Kudüs'ten Saraybosna'ya, Kabil'den İslamabad'a kadar kendisini tanıyanları derin bir üzüntüye gark etti.

23 Mayıs 1928: Türk Vatandaşlığı Kanunu kabul edildi, tekke ve zaviyeler kapatıldı.