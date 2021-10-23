Tarihte bugün: 23 Ekim 1880 Ermenilerin Sivas Ayaklanması

O zamanki Sivas Valisi Hakkı Paşa bu durumu Babıali’ye bildirerek hükümetin dikkatini çekti. Nihayet 21 Ekim 1880 tarihinde Hacı İskender Ağa adlı zengin bir Ermeni’nin öldürülmesini fırsat bilen Ermeniler 23 Ekim 1880 tarihinde bir gösteri yaparak vali konağını taşlayıp zaptiyelerle de çatıştılar.



Daha sonra duruma hâkim olan emniyet kuvvetleri olaylara karışanları tutukladılar. Bunlar yargılanarak hapis cezalarına çarptırıldılar. Bu arada İngiltere Başkonsolos Vekili M. Richards, Ermenilerin avukatlığını yaparak savcıyı ve valiyi görevden aldırmak için Babıali’ye baskı yaptı. Bu baskılar uzun bir süre devam etti. İngiliz Büyükelçiliği’nin Babıali üzerindeki sözlü ve yazılı ağır baskıları sonucunda Sivas Valisi İsmail Hakkı Paşa görevinden alındı.. (Birol, 2009:97)



23 Ekim 1965: Birinci Demirel Hükümetinin Kurulması



Cumhurbaşkanı Gürsel, Isparta Milletvekili Süleyman Demirel’i Hükümeti kurmakla görevlendirdi. Birinci Demirel Hükümeti 26 Ekim’de açıklandı. 11 Kasım’da güvenoyu aldı. İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden 1949’da mezun olan Demirel, aynı yıl Elektrik İşleri Etüd İdaresinde göreve başladı. Sulama ve elektrik konularında araştırma yapmak üzere ABD’ye gönderilen Demirel, yurda dönmesinin ardından, kendisine “barajlar kralı” unvanını getirecek Devlet Su İşleri’ne atandı. Barajlar Dairesi başkanlığından sonra 1955’te Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü’ne getirilen Demirel, genel müdür olarak, çok sayıda baraj ve sulama projesini hayata geçirdi. Eisenhower Vakfı’nın bursiyerini alarak bir kez daha ABD’ye giden Demirel, askerlik görevi için 1960’ta genel müdürlükten ayrıldı. Seçimlerden birinci çıkan partinin lideri, Isparta milletvekili Süleyman Demirel, Türkiye Cumhuriyeti’nin 12. Başbakanı olarak hükümeti oluşturdu.