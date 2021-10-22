  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Tarih Tarihte bugün: 22 Ekim 1937 CHP İktidarı Tarafından ‘Tunceli’nin İdaresi Hakkında Kanun’un Çıkarılması
Tarih

Tarihte bugün: 22 Ekim 1937 CHP İktidarı Tarafından ‘Tunceli’nin İdaresi Hakkında Kanun’un Çıkarılması

Devlet, ortada bir isyan olmadığı halde 1926’dan itibaren Dersim’i nasıl yok edeceğini tartıştı.

Yeniakit Publisher
2021-10-22 13:31:00 -
Tarihte bugün: 22 Ekim 1937 CHP İktidarı Tarafından ‘Tunceli’nin İdaresi Hakkında Kanun’un Çıkarılması

Bu durum, Dersim’in Alevi ve Kürt olmasıyla ilgiliydi. Dersim bölgesindeki Tunceli ili Dersim Harekatı’ndan çok önce 25 Aralık 1935 tarihinde ‘Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun’ Meclis tarafından kabul edilmişti. Yasaya göre; Dersim’in adı değiştiriliyor ve yeni bir il kurularak adına ‘Tunceli’ deniliyordu. Yeni kurulan vilayete rütbesiyle ilgili yetkilere sahip olmak üzere bir korgeneral vali, kumandan olarak atanıyordu. (Koçak, 2013:373)

Tarihçi Prof. Dr. Cemil Koçak’a göre Tunceli Kanunu aşırı yetkilerle donatılmıştı.Vali ve kumandan sıfatını kullanan kişinin yetkileri bir hayli genişti. Güvenlik açısından gerekli görülürse il halkından olan kişileri ve aileleri il içinde bir yerden bir diğer yere nakletmeye ve bu kişi ve ailelerin il içinde ikamet etmelerini engellemeye yetkiliydi. İdam hükümlerinin de tescil edilmesi de valinin yetkisindeydi. Tecil edilmeyen idam cezaları infaz ediliyordu.

Aslında bu hüküm anayasaya aykırı idi. Çünkü mevcut anayasaya göre idam hükümlerinin onayı TBMM’ye aitti.(Koçak, 2013:375)

Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı, Mareşal Fevzi Çakmak’ın da Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katıldıkları 4 Mayıs 1937 tarihli bakanlar kurulu toplantısında alınan bir kararla, Dersim’i tedip (uslandırma) ve tenkil (sürgün ve yok etme) emri verildi.

Aynı günlerde Emniyet Müdürlüğü çalışanı olarak bölgede bulunan İhsan Sabri Çağlayangil, “Dersimliler mağaralara kaçmıştı. O mağaralara zehirli gaz verdik ve hepsini fareler gibi öldürdük. Dersim meselesi de böylece bitti” korkunç itirafında bulunmuştu.

Dersim’li Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu gerçeklere hala sessiz.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İlham Aliyev'den
Dünya

İlham Aliyev'den "Zengezur Koridoru" müjdesi: İstediğimize ulaşıyoruz

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, "Erivan, Zengezur Koridoru'na önce karşı çıksa da artık kabullendi. İstediğimize ulaşıyoruz" dedi...
Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Abdullah Gül krizi!
Siyaset

Ali Babacan'ın kurduğu DEVA Partisi'nde Abdullah Gül krizi!

DEVA Partisi'nin kurulmasına ön ayak olan 11'inci Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün, DEVA Partisi yönetimi tarafından kendisine cumhurbaşkanlığı..
Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'
Dünya

Bu kez açık açık söylediler! 'Türkiye'ye F-16'ları vermeyin'

İkisi Yunan asıllı olmak üzere toplam 3 Temsilciler Meclisi üyesi, ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup yazarak F-16'ların Türkiye'ye verilmeme..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay