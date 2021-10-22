Tarihte bugün: 22 Ekim 1937 CHP İktidarı Tarafından ‘Tunceli’nin İdaresi Hakkında Kanun’un Çıkarılması

Bu durum, Dersim’in Alevi ve Kürt olmasıyla ilgiliydi. Dersim bölgesindeki Tunceli ili Dersim Harekatı’ndan çok önce 25 Aralık 1935 tarihinde ‘Tunceli Vilayetinin İdaresi Hakkında Kanun’ Meclis tarafından kabul edilmişti. Yasaya göre; Dersim’in adı değiştiriliyor ve yeni bir il kurularak adına ‘Tunceli’ deniliyordu. Yeni kurulan vilayete rütbesiyle ilgili yetkilere sahip olmak üzere bir korgeneral vali, kumandan olarak atanıyordu. (Koçak, 2013:373)



Tarihçi Prof. Dr. Cemil Koçak’a göre Tunceli Kanunu aşırı yetkilerle donatılmıştı.Vali ve kumandan sıfatını kullanan kişinin yetkileri bir hayli genişti. Güvenlik açısından gerekli görülürse il halkından olan kişileri ve aileleri il içinde bir yerden bir diğer yere nakletmeye ve bu kişi ve ailelerin il içinde ikamet etmelerini engellemeye yetkiliydi. İdam hükümlerinin de tescil edilmesi de valinin yetkisindeydi. Tecil edilmeyen idam cezaları infaz ediliyordu.



Aslında bu hüküm anayasaya aykırı idi. Çünkü mevcut anayasaya göre idam hükümlerinin onayı TBMM’ye aitti.(Koçak, 2013:375)



Mustafa Kemal’in Cumhurbaşkanı, Mareşal Fevzi Çakmak’ın da Genelkurmay Başkanı sıfatıyla katıldıkları 4 Mayıs 1937 tarihli bakanlar kurulu toplantısında alınan bir kararla, Dersim’i tedip (uslandırma) ve tenkil (sürgün ve yok etme) emri verildi.



Aynı günlerde Emniyet Müdürlüğü çalışanı olarak bölgede bulunan İhsan Sabri Çağlayangil, “Dersimliler mağaralara kaçmıştı. O mağaralara zehirli gaz verdik ve hepsini fareler gibi öldürdük. Dersim meselesi de böylece bitti” korkunç itirafında bulunmuştu.



Dersim’li Kemal Kılıçdaroğlu ise, bu gerçeklere hala sessiz.