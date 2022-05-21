Tarihte bugün! 21 Mayıs 1963: Albay Talat Aydemir’in 2. Darbe Kalkışması

21 Mayıs 1963: Albay Talat Aydemir’in 2. Darbe Kalkışması

22 Şubat darbesinden sonra serbest bırakılan ve özel bir afla emekliye sevkedilen Albay Aydemir ve arkadaşları, aradan bir yıl geçtikten sonra 21 Mayıs 1963’de bir darbe girişiminde daha bulundular. İhtilalin parolası ‘Harbiyeli’, işareti ‘Aldanmaz’dı.

Albay Aydemir, darbe toplantıları hâlini alacak organizasyonları sıklaştırmış, ev ve otel toplantıları sonuç vermeyince kendi aralarında harekete geçmeye karar vermişlerdir.Tarih olarak da 21 Mayıs 1963'ü belirlerler.

Ne var ki Alparslan Türkeş, yedi-sekiz saat önce darbeyi haber almış ve bu bilgiyi bir tanıdığı vasıtasıyla Başbakan Yardımcısı Hasan Dinçer’e ulaştırmıştı.O da İnönü’ye bildirmişti.

Darbeciler önce üstünlük sağlarlar. Radyoevini ele geçirirler ve “Dikkat dikkat! Şimdi Türk Silahlı Kuvvetleri İhtilal Genel Karargâhının bildirisini dinleyeceksiniz: Büyük Türk Milleti’ne” diye başlayan, Talat Aydemir imzalı ihtilal tebliğini okurlar. Bu tebliğde darbeyi neden yaptıklarını anlatırlar. Ancak darbeciler bu kez de başarılı olamazlar.

21 Mayıs 1994: Hacda şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı: Yedisi Türk olmak üzere 185 hacı öldü.

Olaydan sonra, birçok subay ve 1459 Harbiyeli tutuklandı. Darbe teşebbüsüne katılanlar, Mamak Askeri Mahkemesi’nde yargılandı. Talat Aydemir, Fethi Gürcan, Erol Dinçer, İlhan Baş, Cevat Kırca, Osman Deniz ve Ahmet Güçal hakkında 5 Eylül 1963 günü ölüm cezası verildi.29 subay müebbet hapse mahkum oldu , 75 öğrenci de çeşitli cezalara çarptırıldı. Sadece, Aydemir ve Gürcan hakkında verilen ölüm cezaları infaz edildi.

21 Mayıs 1997: Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Vural Savaş, Refah Partisi'nin Anayasa'nın laiklik ilkesine aykırı eylemlerin odağı haline geldiği gerekçesiyle sürekli kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi'ne dava açtı.