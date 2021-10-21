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Tarih Tarihte bugün: 21 Ekim 1961 21 Ekim Protokolü’nün Dayatılması
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Tarihte bugün: 21 Ekim 1961 21 Ekim Protokolü’nün Dayatılması

27 Mayıs İhtilâli’nden sonra, Silâhlı Kuvvetler’de bir cunta kurulmuştu.

Yeniakit Publisher
2021-10-21 12:59:00 -
Tarihte bugün: 21 Ekim 1961 21 Ekim Protokolü’nün Dayatılması

Bu cunta, 10 general ve 28 albaydan oluşuyordu. Bunlar, daha önce kendi aralarında seçim sabahı iktidara kim gelirse gelsin, devleti hiçbir partiye teslim etmeyeceklerine dair karar almışlardı. Bu protokolün adı “21 Ekim Protokolü” idi.

Protokole imza atanlar arasında Faruk Gürler, Faruk Güventürk, Refik Tulga, Namık Kemal Ersun, Suat Aktulga, Recai Baturalp, Vecihi Akın, Emin Aytekin, Fikret Köknar, Bedrettin Demirel gibi Genelkurmay Başkanlığı’na ve Ordu Komutanlığı’na kadar yükselen Paşalar da vardı. Bu cunta mensupları, daha sonra kendi arasında anlaşmazlığa düşmüştü. (Akdoğan, 2011: 198:199 )

Seçim sonuçları Silahlı Kuvvetler Birliği içindeki şahinleri yeniden harekete geçmeye sevk etmişti. Albay Talat Aydemir ve arkadaşları seçim sonuçlarının ‘milli iradeyi tam olarak yansıtmadığını’ iddia ediyorlar, seçim sonuçlarının tanınmaması gerektiği şeklinde ulu orta açıklamalar yapıyorlardı. Cuntacılar, bu doğrultuda Türk Siyasi Hayatına ‘21 Ekim Protokolü’ olarak geçen bir bildiri yayınladılar. Protokol, seçim sonuçlarının tanınmadığını, bütün siyasi partilerin faaliyetten men edileceğini, bu duruma göz yuman Milli Birlik Komitesi’nin de gerekirse fesh edileceğini ilan ediyordu.

Durumun vehametini gören Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay, 23 Ekim’de dört kuvvet komutanının da içinde bulunduğu 24 general ile olağanüstü görüştü. Ardından 24 Ekim’de parti liderleri Çankaya Köşkü’nde darbe lideri Orgeneral Cemal Gürsel başkanlığında bir araya getirildi.

Meşhur toplantının katılımcılarından General Muhsin Batur’a göre toplantının en önemli gündemi ‘Meclis’in açılmasına müsaade edilmeli mi, edilmemeli mi?’ konusuydu.

21 Ekim Protokolü’nün uygulanabileceğinin tehdidi altında parti liderleri ‘Cemal Gürsel’in Cumhurbaşkanı, İnönü’nün ise Başbakan olması’ şeklinde silah zoruyla ikna edildi.

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