Tarihte bugün! 20 Mayıs 1971: Milli Nizam Partisi’nin Kapatılması

20 Mayıs 1971: Milli Nizam Partisi’nin Kapatılması

5 Mart 1971 günü açılan kapatma davası yıldırım hızıyla sonuçlanmış ve parti 2,5 ayda kapatılmıştır. Bu olay üzerine Erbakan İsviçre’ye yerleşme zaruretini görmüştür.

20 Mayıs 1983: Anavatan Partisi’nin Kurulması

Anavatan Partisi merkez sağda, liberal ve milliyetçi bir görüşe sahip olarak Turgut Özal tarafından kurulmuştu. Özgürlükçü bir yaklaşımla bütün sağı ve liberalleri temsil etme gayesi ile kurulmuştu.

20 Mayıs 1983: Büyük Türkiye Partisi’nin Kurulması

12 Eylül Darbesinden sonra yeniden siyaset yapma izni gelince kendisinin siyaset yasağı olan liderler ‘emanetçi başkan’ arayışına başladılar. Emanetçi arayan devrik lider Demirel’in yeni kuracağı partiye önerdiği isimlerin üçü de eski generaldi.

Bunlardan biri olan Bedrettin Demirel nazikçe teklifi reddetti. Turgut Sunalp ‘Ben Gümüşpala olmam’ dedi. Bunun üzerine siyasi ihale Demirel’in listesindeki son general olan Ali Fethi Esener’e kaldı. Emekli general Ali Fethi Esener, Darbeci General Evren’in tanımlamasıyla “Dinine bağlı, namazını kaçırmayan, içki içmeyen bir şahıstı” (Arcayürek,1999:129)