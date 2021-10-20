Tarihte bugün: 20 Ekim 1991 Genel seçimlerin yapılması

ANAP bu seçimlerde yüzde 23 oy alırken, DYP yüzde 26, SHP ise yüzde 20 oy almıştı. Seçimlere Refah Partisi çatısı altında katılan MÇP ve IDP ittifakı ise yüzde 16.4 oy alarak 62 milletvekili kazanmıştı.



Eski AP’li Bakan Saadettin Bilgiç, bu kutsal ittifakın arkasındaki isim olmuştu. Bilgiç, Erbakan’a “Eğer bu ittifakı yapmazsan Meclis’e giremezsin” (Bilgiç, 1998:318) uyarısında bulunmuştu.



Seçimlerin ardından DYP ve SHP koalisyonu ile yeni bir hükümetin temelleri atılmıştı. O günlerde gazeteciler Türkiye’de hükümet kuruyorlardı. Cindoruk, DYP-SHP koalisyonunun nasıl kurulduğunu şöyle anlatır: Uğur Mumcu bana telefon etti. Emin Çölaşan’ın evinde buluştuk. Hikmet Çetin’i de çağırmıştık. Mumcu, “DYP ve SHP arasındaki rekabeti ortadan kaldıran bir barış hareketi kuralım. Bu hükümet ortaya çıkarsa Türkiye’ye istikrar gelir” dedi. (Özdemir, 2014:456)

Süleyman Demirel başkanlığındaki Doğru Yol Partisi tek başına iktidar olamayacağı için Erdal İnönü başkanlığındaki SHP ile koalisyon kurdu.