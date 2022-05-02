Tarihte bugün! 2 Mayıs 1954: 2 Mayıs seçimlerinin yapılması

2 Mayıs 1954: 2 Mayıs seçimlerinin yapılması

Demokrat Parti’nin milletin huzuruna çıktığı 2.genel seçim, 2 Mayıs 1954 tarihinde yapıldı.

Bu seçimlerde; DP 57.61, CHP, 35.36, CMP 4.85, TKP 0.64 oy almıştı.

Türkiye’deki seçim sonuçları itibariyle bugüne kadar yapılmış bütün seçimler arasında bir partinin aldığı en yüksek oy yüzde 58’le 1954 seçimlerinde gerçekleşti. Yaşanan ilklerle beraber Türkiye’deki seçimlere tarihi süreç içerisinde bakıldığında öne çıkan özellikleri ve seçim sonuçları sonrası neden olduğu siyasi gelişmeler açısından 1954 seçimleri, Türkiye’nin yakın siyasi tarihindeki önemini korumaktadır.

1954 seçimleri DP’nin ilk kez iktidar partisi olarak gittiği, CHP’nin de ilk kez muhalefet partisi olarak katıldığı seçimlerdir. İlk defa iktidardayken icraatlarını gördükleri iki parti arasında bir seçim yapma durumunda kalan seçmenlere yönelik propagandada DP dört yıllık iktidarı döneminde yapmış olduklarını anlatırken milli irade kavramını ön plana çıkarttı.

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