Tarihte bugün: 2 Ekim 1187 Selahaddin Eyyübi Kudüs’ü kurtardı

Müslüman Ordusu, Kudüs’ün Haçlı Ordusu’nu darmadağın eder ve Kudüs’ün surlarına dayanır. Şehrin savunması İbelin’in Baron’u Balian’a kalmıştır. Asker olan olmayan herkes kılıç kuşanıp savunma duvarlarında yerini alır.



Selahaddin Eyyübi Kudüs’e karşı son derece merhamet duygusuyla dolup taştığı ve Mescid-i Aksa’nın hatırı için burayı yağmalamak istemez. Ancak Haçlılar şehri 60 bin kişilik bir kuvvetle savundukları için teslim olmaya yanaşmazlar. İbelinli Balian ve Selahaddin karşı karşıya gelir ve 12 gün süren kuşatmanın ardından Kudüs teslim olur.



Selahaddin, Haçlıların Kudüs’e girişlerinde yaptıkları katliamları, asla tekrarlamak istemeyip bir intikam almaz. Selahaddin Yusuf bin Eyyub, 1138 yılında Tikrit’te doğar. Vefat ettiğinde ise tarihler 4 Mart 1193’tür ve Selahaddin, Eyyubi Hanedanının Sultanıdır. Mezarı bugün Şam’da bulunan Emevi Camii’ndedir.



2 Ekim: 2017: Las Vegas’ta Müzik Festivaline Ateş Açılması



ABD’nin Las Vegas kentinde bir konsere silahlı saldırı düzenlendi, saldırıda 59 kişi ölürken 527 kişi yaralandı.



2 Ekim 2018: Suudi Gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğunda Kaybolması

Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’dan Suudi Arabistan’ın İstanbul Başkonsolosluğuna girdikten sonra bir daha haber alınamadı. Daha sonra ortaya çıkan kanıtlardan Kaşıkçı’nın Suudi Arabistan’dan gelen bir ekip tarafından konsolosluk binasında öldürüldüğü ve cesedinin yok edildiği anlaşıldı.