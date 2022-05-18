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Tarih Tarihte bugün: 18 Mayıs 2009: Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Yargılanması Gerektiğine Karar Vermesi
Tarih

Tarihte bugün: 18 Mayıs 2009: Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Yargılanması Gerektiğine Karar Vermesi

18 Mayıs'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-18 09:28:00 -
Tarihte bugün: 18 Mayıs 2009: Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Yargılanması Gerektiğine Karar Vermesi

18 Mayıs 2009: Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Yargılanması Gerektiğine Karar Vermesi

Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa’ya aykırı şekilde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘kayıp trilyon’ davasında yargılanması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanet suçu dışında yargılanamayacağı gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.

Cumhurbaşkanı Gül’le ilgili ‘şüpheli’ ifadesini kullanan mahkeme, Cumhurbaşkanı’nın sorumsuzluğuyla ilgili taraflı değerlendirmeler yapmıştı.

18 Mayıs2018: Şilili Piskoposların Papa'ya Toplu İstifa Sunmaları

Papa Franciscus ile Şili kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismar skandalını görüşmek üzere Vatikan'a gelen Şilili piskoposlar, toplantıların sona ermesiyle Papa'ya toplu istifa dilekçesi verdi.

18 Mayıs 1910: Çıplak gözle görülebilen tek kuyrukluyıldız olan Halley kuyruklu yıldızı, Dünya'nın çok yakınından geçti.

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