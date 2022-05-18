Tarihte bugün: 18 Mayıs 2009: Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Yargılanması Gerektiğine Karar Vermesi
18 Mayıs'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu?
18 Mayıs 2009: Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Yargılanması Gerektiğine Karar Vermesi
Sincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa’ya aykırı şekilde Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün ‘kayıp trilyon’ davasında yargılanması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın Cumhurbaşkanı’nın vatana ihanet suçu dışında yargılanamayacağı gerekçesiyle verdiği takipsizlik kararını kaldırdı.
Cumhurbaşkanı Gül’le ilgili ‘şüpheli’ ifadesini kullanan mahkeme, Cumhurbaşkanı’nın sorumsuzluğuyla ilgili taraflı değerlendirmeler yapmıştı.
18 Mayıs2018: Şilili Piskoposların Papa'ya Toplu İstifa Sunmaları
Papa Franciscus ile Şili kilisesinde çocuklara yönelik cinsel istismar skandalını görüşmek üzere Vatikan'a gelen Şilili piskoposlar, toplantıların sona ermesiyle Papa'ya toplu istifa dilekçesi verdi.
18 Mayıs 1910: Çıplak gözle görülebilen tek kuyrukluyıldız olan Halley kuyruklu yıldızı, Dünya'nın çok yakınından geçti.