Tarihte bugün: 18 Ekim 2019 Nuri Pakdil’in Vefat Etmesi

18 Ekim 1966: Bülent Ecevit’in CHP Genel Sekreteri Olması



18 Ekim 1966’da yapılan oylamada 43 yıllık CHP’nin genel sekreterliğine henüz 41 yaşındaki Bülent Ecevit seçildi. 1960’lı yıllarda sahne alan önemli politik figürlerinden biri de Bülent Ecevit’ti. Ulus Gazetesi yazarı ve CHP’li Fahri Ecevit’in ABD’de bursla eğitim gören oğlu Bülent Ecevit esasen bir süredir CHP içinde yükselen değer olmaya başlamıştı. CHP Kastamonu milletvekili Prof. Dr. Fahri Ecevit’in oğlu olan Bülent Ecevit, Robert Kolej’den 1944 yılında mezun olduktan sonra Basın Yayın Genel Müdürlüğü’nde çevirmenlik olarak görev yaptı. Ecevit, 1946-1950 yılları arasında Londra Elçiliğinin Basın Ataşeliği’nde kâtip olarak çalıştıktan sonra 1950 yılında Cumhuriyet Halk Partisi’nin yayın organı olan Ulus Gazetesi’nde işe başlar.



1955 yılında Amerika Birleşik Devletleri’nin Kuzey Karolina eyaletinin Winston-Salem şehrinde, The Journal and Sentinel’de konuk gazeteci olarak çalıştıktan sonra 1957’de Rockefeller Foundation Fellowship Bursu ile yeniden Amerika Birleşik Devletleri’ne gider ve Harvard Üniversitesi’nde sekiz ay sosyal psikoloji ve Orta Doğu tarihi üzerine incelemeler yapar.



Ecevit, 1957 seçimlerinde milletvekili olarak parlamentoya, 1961 yılında da CHP Merkez Komitesine girmişti. 1961 seçimlerinin ardından kurulan kabinede de Çalışma Bakanı olarak yer almıştı. Dönemin en solcu, en demokrat aktörü gözüken Ecevit, darbecilerin darbeden sonra süngü zoruyla kurduğu hükümette bakan olarak yer almakta bir sakınca görmemişti.



18 Ekim 2018: Danıştay’ın ‘Andımız’ Okutulsun Kararını Vermesi



Öğrenci Andı’nın kaldırılması üzerine Türk Eğitim-Sen’in açtığı davada Danıştay kararını verdi. Danıştay, 8 Ekim 2013’te kaldırılan Öğrenci Andı için “Yeniden okutulsun” dedi.