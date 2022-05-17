Tarihte bugün! 17 Mayıs 1971: İsrail’in İstanbul Başkonsolosunun Anarşistler Tarafından Kaçırılması

17 Mayıs 1971: İsrail’in İstanbul Başkonsolosunun Anarşistler Tarafından Kaçırılması

12 Mart Darbesiyle iktidara gelen CHP’li Nihat Erim askerlerin vesayetinde dikensiz gül bahçesi gibi bir ülke yöneteceğini zannederken hiç ummadığı olaylar tek tek kapısını çalmaya başladı.Tüm Türkiye'de süren beş günlük Balyoz Operasyonu'nun sonucu 547 tutukluydu.

26 Nisan’da 11 ilde sıkıyönetim ilan edildi.17 Mayıs’ta İsrail’in İstanbul Başkonsolosu anarşist öğrenciler tarafından kaçırıldı. 23 Mayıs itibarıyla İstanbul’da sokağa çıkma yasağı başlatıldı.

ODTÜ’de jandarma ve öğrenci arasında çıkan çatışmada 3 kişi öldü, 26 kişi yaralandı.

17 Mayıs 2006: Danıştay 2. Dairesi’ne Silahlı Saldırı Düzenlenmesi

Necdet Sezer’in görev süresi dolmasına rağmen Çankaya Köşkü’nden çıkmamasının ikinci gününde, nereden baksanız provokasyon olduğu görülen bir cinayet işlendi.. Danıştay 2. Daire üyeleri toplantı halindeyken düzenlenen provokatif saldırıda, üye Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetti, Daire Başkanı Mustafa Birden, üyeler Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralandı. Saldırıyı gerçekleştirdiği belirtilen İstanbul Barosu’na kayıtlı avukat Alparslan Arslan, Danıştay binasından çıkmadan yakalandı.

Danıştay saldırısı kısa zamanda basın ve yayın organlarında büyük bir infial haberi olarak duyurulmuş, saldırganın amacının, Danıştay 2. Dairesi’nin 4 ay önce verdiği “Öğretmen, sokakta da başörtü takamaz” kararını protesto olduğu iddia edilmişti.

Olay araştırılınca Alparslan Aslan’ın 5 ve 11 Mayıs tarihlerinde Cumhuriyet Gazetesi’ne, domuzun kafasına başörtü takıldığını gösteren karikatürleri protesto için bomba attığı ortaya çıkmıştı. Ancak yakalanan Aslan, o tarihden bu yana, olayın arka planını açıklayacak hiçbir ifşaatta bulunmadı. Cinayet ve olaylar karanlıkta kalmaya devam etti.

17 Mayıs 1967 - İmam hatip okulu mezunlarına üniversitelere girme hakkı tanındı.