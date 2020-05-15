Tarihte bugün 15 Mayıs | Tarihte bugün neler oldu?

15 Mayıs "Uluslararası Aile Günü","Vicdani Ret Günü","Havacılık Şehitlerini Anma Günü"dür.

1873 - Darüşşafaka Lisesi kuruldu.

1900 - Reşit Rahmeti Arat, Türk akademisyen ve dil bilimci doğdu.

1904 - Türkiye'nin eski Başbakanlarından Türk tıp doktoru ve siyasetçi Sadi Irmak doğdu.

1914 - Osmanlı fikir adamı ve yazar Bahâ Tevfik hayatını kaybetti.

1919 - İzmir'in işgalinde ilk kurşunu atan Türk gazeteci Hasan Tahsin öldürüldü.

Hasan Tahsin ya da gerçek adıyla Osman Nevres, 15 Mayıs 1919 tarihinde İzmir'e çıkartma yapan, seçkin askerlerden oluşan Yunan Efzon Alayı işgal askerine, Kordonboyu'ndan ilk kurşunu sıkarak Türk direnişini başlatan ulusal sembol kişi, yazar ve gazeteci.

1919 - İzmir'in işgalinde, 22 süngü darbesi ile öldürülen Osmanlı subayı Türk asker Süleyman Fethi Bey öldürüldü.

1919 günü İzmir'in Yunan ordusunca işgalinin başlamasıyla, Sarıkışla'da esir alınan Osmanlı askerleri arasında yer almış, Kordon'da ahalinin (özellikle Rum ahalinin) içinde Yunanların tüm zorlamalarına rağmen "Zito Venizelos" diye bağırmayı reddetmesi üzerine 22 süngü darbesi ile öldürülmüş bir Osmanlı subayıdır. Bu olayı Aziz Nesin "Borçlu Olduklarımız" adlı çocuklara yönelik kitabında öyküleştirmiştir.

1919 - Mustafa Kemal, Yıldız Sarayı Küçük Mabeyn Köşkü'nde Sultan VI. Mehmed Vahideddin ile görüştü.

1919 - İtilaf Devletleri desteğindeki Yunanlar, İzmir'i işgal etti. Gazeteci Hasan Tahsin ve Askerlik Şubesi Başkanı Albay Süleyman Fethi, Yunan askerleri tarafından öldürüldüler ve Türk Kurtuluş Savaşı'nın ilk şehitleri oldular.

1924 - Sanayi-i Nefise Mektebi öğrencileri, ilk resim sergilerini İstanbul'da açtı.

1932 - Kürtçeyi latin alfabesi ile ilk kez yayınlayan Hawar dergisi yayın hayatına başladı.

1940 - McDonald's, Amerika'da kuruldu.

1958 - Sovyetler Birliği, Sputnik 3 uydusunu fırlattı.

1960 - Sovyetler Birliği, Sputnik 4 uydusunu fırlattı.

1972 - 1945 yılından beri ABD işgali altında bulunan Okinawa adası, yeniden Japonya'nın idaresine verildi.

1990 - Vincent Van Gogh'un yapıtı olan Dr. Gachet'nin Portresi adlı tablo, o güne kadar bir resim için ödenen en yüksek fiyatla, 82,5 milyon dolara satıldı.