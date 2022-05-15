Tarihte bugün! 15 Mayıs 1969: Demokrat Partililerle İlgili Siyasi Haklar Kanunu’nun Meclis’ten Geçmesi

15 Mayıs 1969: Demokrat Partililerle İlgili Siyasi Haklar Kanunu’nun Meclis’ten Geçmesi

27 Mayıs Darbecileri DP’nin 419 milletvekilini ‘Affa uğrasalar bile milletvekili seçilemezler’ hükmü ile pranga altına almışlardı.

Seçim sathı mailine girildiğinde AP’liler Demokrat Partililerin bir kanun ile bu mahrumiyetlerinin kaldırılacağını halka fısıldamaya başladılar.

Nitekim seçimlerden önce hazırlanmış bir af kanunu Bakanlar Kurulu’nun önüne gelir ve mutlaka seçimlerden önce çıkarılması yönünde karar alınır. 15 Mayıs 1969 günü tüm basın Siyasi Haklar Kanunu’nun Meclis’ten geçtiğini büyük manşetlerle verirkenOsman Bölükbaşı ve M. Ali Aybar “red” oyu vermişlerdi.

Türkiye’nin boyun ağrıları tekrar nüksediyordu.Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç bir önceki akşam Cumhurbaşkanı Cevdet Sunay’ın Genel Sekreteri General Cihat Alpan’ı aramış, O’na bu kanundan dolayı duyduğu rahatsızlığı Sunay’a iletmesini söylemişti.

Tağmaç, ertesi sabah saat 09:00’da Cumhurbaşkanı Sunay’ı bizzat ziyaret ederek “Eğer bu kanun senatodan geçerse ben ve kuvvet komutanı arkadaşlarım istifa edeceğiz” (Arcayürek,1985:297) diyerek açık bir tehdit savuruyordu.

Aslında konu tamamen Genelkurmay Başkanı Tağmaç’ın, Sunay’a yansıttığı gibi değildi. Generallerin bir kısmı mesela Orgeneral Kemal Atalay, bir siyasi hasım olarak gördükleri DP’lilerin affına karşıyken, “Askeri Şûra Üyesi Korgeneral Muhsin Batur’un içinde olduğu bir başka grup ise bu konuda taraf olunmaması gerektiğini savunuyordu.” (Kemal,1974:53)

Ankara ve İstanbul Üniversitelerine mensup bir grup öğretim üyesi de böyle bir kanunun Anayasa ve laikliğe aykırı olduğuna dair bildiri yayınlamışlardı.

1718 - Londra'lı avukat James Puckle, makineli tüfeği icat etti.

15 Mayıs1988: 8 yıldan fazla süren çarpışmalardan sonra Sovyet Kızıl Ordusu Afganistan'dan çekilmeye başladı.