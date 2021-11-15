15 Kasım 2019: Futbolcuların Asker Selamına UEFA’dan Skandal Ceza

15 Kasım 1918: Mustafa Kemal Paşa’nın Sultan Vahdeddin ile Görüşmesi

Abdurrahman Dilipak Padişah ve Mustafa Kemal arasında sıkça gerçekleşen bu görüşmelere dikkat çeker: Mustafa Kemal,Vahdeddin ile 15 ve 22 Kasım’da yaptığı bu görüşmelerden sonra her Cuma günü Cuma selamlığından sonra yapılan kısa görüşmeler dışında 29 Kasım, 20 Aralık 1918’de iki ayrı görüşme daha yaptı. 1919’a gelindiğinde ise 15 ve 16 Mayıs günleri çok önemli bir görüşme daha yaptı. (Dilipak,1989:35)

Bütün bu gelişmelerden sonra, geniş yetkilerle donatılmış görevlendirme talimatı Harbiye Nazırı Şakir Paşa ile M. Kemal arasında hazırlanır. Mehmet Doğan, Mustafa Kemal’e bu görev sırasında bir çok imtiyazın verildiğini şöyle anlatır:M. Kemal Padişahla yaptığı görüşme için ise “Adeta Padişahla diz dize idik” der.Padişahın M. Kemal’e yolculuk hediyesi, üzerine tuğrası işlenmiş bir altın saattir. Padişah, Mustafa Kemal’i kendi salâhiyetlerini ona veren ve bir nevi padişah vekili gibi hareket etmesini temin eden bir ferman-ı hümayun ile de techiz eder. Tahsisat-ı mestureden ve hazine-i hassadan külliyetli miktarda para verilir. Mustafa Kemal, maiyetini kendisi seçme imkânına da sahip kılınmıştır. Sırf Mustafa Kemal Paşa ve maiyetine bu özel görev için bir gemi tahsis edilir. (Doğan,M,2005:33)





İsmet Bozdağ da Atatürk'ün ‘Sultan Vahdettin'in yaveri’ olduğunu, Erzurum Kongresi'ne ‘Hazret-i Şehriyari kordonlarıyla’ geldiğini, Samsun'a doğru yola çıkmadan bir gün önce ‘sarayda padişahla yemek yediğini’ ertesi sabah da ‘içeriği net olarak söylenmeyen’ görevin kendisine verildiğini anlatıyor. Bozdağ, Mustafa Kemal'e verilen "gizli" görev yanında, tanınan yetkilerin de, Osmanlı tarihi içinde yalnızca Köprülü Mehmet Paşa'ya verildiğini öne sürüyor. Çünkü Mustafa Kemal'in Samsun'a yolculuğunda sadece askeri değil sivil müesseseler de emrine veriliyor. (Altan,M,2001:158)

15 Kasım 2018: Suudi Arabistan Başsavcılığının Kaşıkçı Cinayetiyle İlgili 5 Kişinin İdamını İstemesi

Suudi Arabistan Başsavcılığı, Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 5 kişinin idamının istendiğini açıkladı.

ABD yönetimi, Kaşıkçı cinayetiyle bağlantılı oldukları gerekçesiyle Suudi Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın eski başdanışmanı Suud el-Kahtani ve Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosu Muhammed el-Katibi'nin aralarında bulunduğu 17 Suudi hakkında yaptırım kararı aldı.





15 Kasım 2019: İran’da Sokak Protestolarının Başlaması

İran'da benzine yüzde 300 zam yapılmasının üzerine birçok kentte başlayan gösterilerde kamu binaları, bankalar, benzin istasyonları tahrip edildi, marketler yağmalandı. 7 bin kişi gözaltına alındı, 208 kişi öldü.







15 Kasım 2019: Futbolcuların Asker Selamına UEFA’dan Skandal Soruşturma

UEFA, Arnavutluk ve Fransa maçlarında Türk futbolcuların siyasi provakasyon içinde oldukları gerekçesiyle soruşturma başlattı. UEFA daha sonra, bayrak selamı için olmasa da, tribünlerde çıkan olayları bahane ederek kınama ve 50 bin Euro para cezası verdi.



