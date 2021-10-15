Tarihte bugün: 15 Ekim 1919 Suriyeli Yasin Paşa’nın Türkiye-Suriye Ortak Devletinin Kurulması Teklifi

Yasin Hilmi, Paşa rütbesiyle Suriye’de Arap ordusu Genel kurmay Başkanı ve Cemiyet-i İslamiye reisi imiş. Bu Iraklı Bağdatlı Taha’nın kardeşi olacak. Yunus Vehbi adında birini Diyarbakır’a göndermiş. 13’üncü Kolordu Komutanı aslen Arap ırkından namuslu, dindar bir asker olan Cevdet Bey bildirdi. Amaçları, İslamiyet’in bağımsızlığa kavuşmasına, Suriye ve Irak’ın özerkliğine yardım ve ileride Türklerle birlikte devletler halinde yaşama istekleri üzerine bilgi vermek imiş. (Gerede-Önal-2003:98-99)



15 Ekim 1961: 1961 Genel Seçimlerinin Yapılması



17 Eylül 1961 tarihinde eski Başbakan Menderes İmralı’da asılarak katledildi. Henüz ülke ve siyaset hayatı bu derin darbenin hicranını yaşarken, idamların ardından henüz bir ay dahi geçmeden, 15 Ekim 1961 tarihinde serbest seçimler yapıldı. Yaklaşık 1.5 yıldır büyük bir suskunluk içinde olanları izleyen halk, darbecilere hiç ummadıkları bir ders vermiş, DP’nin devamı olan partilere oyunu akıtmıştı. AP, YTP ve CMKP geçerli oyların % 62,5’unu alarak 277 milletvekili ve 114 senatör ile TBMM’de temsil edilme hakkı kazanmıştı.



Eski Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan’ın idamından kısa süre sonrasına denk gelen seçimlerde halk DP’nin mirasçısı kabul edilen partilere verdiği oyla darbecilere bir cevap verdi. Zira; CHP 173, AP 158, CKMP 65 ve YTP 54 vekil çıkarmıştı.



Dönemin önemli aktörlerinden Prof. Dr. Ali Fuat Başgil de 15 Ekim seçimlerinin ardından cuntacıların seçimleri iptal etmeyi düşündüklerini, bunun hukuki alt yapısını kurgulamak için Hukuk Fakültesi’nden bazı öğretim üyeleriyle görüştüklerini nakleder. (Başgil, 1990:103)