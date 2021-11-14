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Tarih Tarihte bugün: 14 Kasım 1914 Birinci Dünya Harbi’nde Cihad-ı Ekber Fetvasının İlanı
Tarih

Tarihte bugün: 14 Kasım 1914 Birinci Dünya Harbi’nde Cihad-ı Ekber Fetvasının İlanı

14 Kasım'da Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu? 14 Kasım 1914 Birinci Dünya Harbi’nde Cihad-ı Ekber Fetvasının İlanı. 14 Kasım 2018: İngiltere'nin Brexit Anlaşmasına Onay Vermesi.

Yeniakit Publisher
2021-11-14 07:43:00 -
Tarihte bugün: 14 Kasım 1914 Birinci Dünya Harbi’nde Cihad-ı Ekber Fetvasının İlanı

14 Kasım 1914: Birinci Dünya Harbi’nde Cihad-ı Ekber Fetvasının İlanı 

11 Kasım 1914’de Meşihat makamınca bütün Müslümanlara hitaben bir Cihad Fetvası hazırlandı ve 3 gün sonra Fatih Camii avlusunda Fetva Emini Ali Haydar Efendi tarafından halka okundu. 

Soru-cevap şeklinde hazırlanan fetvada beş soru sorulmuş, cevapları Şeyhülislam Ürgüplü Hayri Efendi vermişti. Eski Şeyhülislam, Fetva Emini ve ulemadan 29 kişi tarafından da imzalanan metin, 23 Kasım 1914’te Padişah iradesiyle yayınlandı. 

Şeyhülislam da bir beyannameyle yeryüzündeki bütün Müslümanlara farz olan cihadın herhangi bir Hıristiyan devlete değil, yalnız “Hilafet-i İslâmiyeye hücum ve düşmanlıklarını izhar ve isbat edenlere karşı” olduğunu açıkladı. Fetvada cihada dayanak olarak Tevbe suresinin 41. ayeti gösterilmişti.

 

14 Kasım 2018: İngiltere'nin Brexit Anlaşmasına Onay Vermesi 

İngiltere'de Bakanlar Kurulu, Avrupa Birliği ile varılan Brexit anlaşmasına onay verdi.

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