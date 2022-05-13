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Tarih Tarihte bugün! 13 Mayıs 1981 : Papa II. Jean Paul’a Suikast
Tarih

Tarihte bugün! 13 Mayıs 1981 : Papa II. Jean Paul’a Suikast

13 Mayıs'ta Türkiye'de neler yaşanmıştı? Tarihte bugün hangi gelişmeler oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-13 09:33:00 -
Tarihte bugün! 13 Mayıs 1981 : Papa II. Jean Paul’a Suikast

13 Mayıs 1981 : Papa II. Jean Paul’a Suikast

Mehmet Ali Ağca adı 1 Şubat 1979'da Milliyet gazetesi başyazarı Abdi İpekçi'nin öldürüldüğü suikastin tetikçisi olarak duyuldu. Haziran ayında yakalanan Mehmet Ali Ağca, Abdullah Çatlı ve Oral Çelik'in de içinde bulunduğu bir ekip tarafından hapishaneden kaçırılarak Bulgaristan'a geçti. Gıyabında ölüm cezasına çarptırılan Mehmet Ali Ağca'nın adı 1981 yılında tüm dünya tarafından duyulacaktı.

Roma'da kalabalığa seslenen Papa II. Jean Paul 13 Mayıs 1981 yılında Ağca tarafından düzenlenen silahlı suikastte yaralandı.

1983’te Mehmet Ali Ağca‘yı hapishanede ziyaret eden Papa, profesyonel bir algı operasyonu ile Ağca’yı affetti. Suikast girişimi nedeniyle yaşam boyu hapse mahkum olan Ağca, 13 Haziran 2000’de İtalya Cumhurbaşkanı Carlo Azeglio Ciampi’nin imzaladığı özel af kararı ile serbest bırakılıp Türkiye’ye iade edildi.

13 Mayıs 2014: Soma Kömür İşletmeleri A.Ş. tarafından işletilen bir madende çıkan yangın sonucunda 301 maden işçisi hayatını kaybetti, 80 işçi yaralandı.

13 Mayıs 1996: DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in dolandırıcılıktan yargılanan Selçuk Parsadan'a örtülü ödenekten 5.5 milyar lira verdiği iddia edildi.

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