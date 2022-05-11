TARİHTE BUGÜN: 11 Mayıs 1919: İtalyanlar’ın Kuşadası, Marmaris, Bodrum Yörelerini İşgal Etmesi

İtalya, Fethiye’yi işgal ettiği 11 Mayıs 1919 sabahı Bodrum’u da işgal etti. Bodrum’a gelen Fuvayit torpidosundan karaya çıkarılan 60 İtalyan askeri kasabayı işgale başladılar. İşgal Bodrum’da da protesto edildi. İtalyanlar protestolara verdikleri cevapta, “Bodrum’un işgalinin İtilâf Devletleri’nin bilgisi altında yapıldığını” söylediler. Bodrum’a çıkan İtalyan askerleri, savunmasız Bodrum kalesine yerleştiler ve kaleye İtalyan bayrağı çektiler.

11 Mayıs 1997: Sultanahmet’te 1 Milyona Yakın Kişinin Katıldığı ‘Darbeye Hayır’ Mitinginin Yapılması

28 Şubat kararlarının hayata geçirilmesi yönünde darbeci generallerin ve onlara destek çıkan medyanın baskıları had safhaya çıktığı süreçte, İHL’lerin orta kısımlarının kapatılmadı dayatmasına karşı,“İmam Hatibime Dokunma” sloganıyla Türkiye tarihinde eşi benzeri görülmemiş bir kalabalıkla Sultanahmet’te miting yapıldı. Mitinge İstanbul dışından da insanlar katılmış, böylece Türkiye’nin diğer illerinde aynı amaçla yapılacak pek çok mitingin de fitili ateşlenmiştir.Ancak bu dev gösteriye rağmen, Refahyol hükümeti devrilmiş, yerine kurulan Mesut Yılmaz-Bülent Ecevit-Hüsamettin Cindoruk üçlüsünün hükümetinin ilk işi ise, İHL’lerin orta kısımlarını kapatmak olmuştu.

11 Mayıs 2013:Reyhanlı’da Bombalı Katliamın Yapılması

Resmi makamlarca ölü sayısı 54 olarak açıklandı.Suriye muhacirlerine kucak açan Türkiye, terör ile terbiye edilmeye çalışılıyordu.

11 Mayıs 2020: Kontrollü Sosyal Hayata Geçişin İlk Adımlarının Atılması

Berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler belirlenen kurallar çerçevesinde yeniden faaliyete geçti.