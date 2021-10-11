Tarihte bugün: 11 Ekim 1972 Milli Selamet Partisi’nin Kurulması

Erbakan bir yandan kapatılan MNP’nin yerine kurulacak partinin kuruluş çalışmalarına nezaret ediyordu. Partinin kuruluş çalışmalarını ise eski YTP’li Süleyman Arif Emre Genel Başkan sıfatıyla yürütüyordu. Erbakan, çalışmaları yakından takip ediyor yeni kurulacak Milli Selamet Partisi’ne kapatılmış Milli Nizam Partisi’nin ambleminin aynen konulmasını teklif ediyordu.



Sonunda anahtar amblemi üzerinde karar kılınır. Ne var ki “Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından amblemin içinde Allah yazdığı gerekçesiyle partiye uyarı gelir.”(Emre,1991:21)



MSP’nin ilk kongresi 21 Ocak 1973 tarihinde yapılır. Kongreye Konya bağımsız milletvekili sıfatıyla Erbakan’ın gönderdiği tebrik büyük alkış toplar. Bunu fırsat bilen Süleyman Demirel, Samsun konuşmasında ‘MSP, MNP’nin devamıdır’ şeklinde ihbar nitelikli bir konuşma yapar.



14 Ekim 1973 günü yapılan seçimlerde CHP 186, AP 149, MSP 48, PP 45, CGP 13, MHP 3, BP 1 sandalye kazandılar.



27 Ekim 1973 günü Cumhurbaşkanı Korutürk, TBMM’deki en büyük partinin lideri olan Bülent Ecevit’e hükümeti kurma görevini verdi. Ecevit, hükümeti kuramayınca görev önce Süleyman Demirel’e daha sonra da Naim Talu’ya verildi. Ne var ki bir türlü hükümeti kuracak irade ortaya çıkmamıştı. 12 Ocak’ta Ecevit, Erbakan ile hükümeti kurmak üzere prensipte anlaştığını kamuoyuna ilan edince Korutürk hükümeti kurma görevini tekrar Ecevit’e verdi.



Uzun görüşmelerin ardından 24 Ocak 1974 günü Bülent Ecevit kabine listesini Cumhurbaşkanına sundu. Yeni Bakanlar Kurulu 7 Şubat 1974’te 235 oyla güvenoyu alarak göreve başladı. Koalisyonda 17 Bakanlığı CHP, 7 Bakanlığı ise MSP almıştı. MSP’ye bir Başbakan Yardımcılığı, bir Devlet Bakanlığı (din işlerinden de sorumlu), İçişleri, Adalet, Ticaret, Gıda Tarım ve Hayvancılık, Sanayi ve Teknoloji Bakanlıkları verildi. (Çakır,1991:217)