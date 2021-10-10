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Tarih Tarihte Bugün: 10 Ekim 1965 1965 Genel seçimlerinin yapılması
Tarih

Tarihte Bugün: 10 Ekim 1965 1965 Genel seçimlerinin yapılması

1965 seçimleri Türkiye için bir dönüm noktası oldu. Süleyman Demirel 1965 seçimlerinde Adalet Partisi’ni birinci parti yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-10-10 11:11:00 -
Tarihte Bugün: 10 Ekim 1965 1965 Genel seçimlerinin yapılması

Oyların %52,9’u olan 4.921.236 oyla 240 milletvekili seçtirdi. Senatoya ise Adalet Partisi’nden 97 senatör seçildi.

Büyük oy yıkımına uğrayan CHP ise yüzde 28 oy alarak 134 milletvekilliği kazanabilmişti. Osman Bölükbaşı liderliğindeki Millet Partisi 31, Ekrem Alican liderliğindeki YTP ise sadece 19 milletvekilliği kazanabilmişti. Bu seçimlere mahsus olmak üzere ilk kez seçimlere giren sosyalist fikirli TİP, 14 milletvekili çıkarmayı başarmıştı. Emekli General 27 Mayıs Darbecisi Cemal Madanoğlu ise İstanbul’dan bağımsız aday olarak girmiş ve büyük bir hayal kırıklığına uğramıştı.
10 Ekim 2015: Ankara’da mitinge saldırı yapılması: Saldırıda 109 kişi hayatını kaybederken 500 kişi de yaralanmıştı.

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