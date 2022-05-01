Tarihte bugün! 1 Mayıs 1979: Taksim’de işçi mitingine silahlı saldırı

1 Mayıs 1979: Taksim’de işçi mitingine silahlı saldırı

DİSK tarafından tertip edilen ve binlerce işçinin katıldığı miting sırasında bugünkü Marmara Otel’e konuşlanmış bazı derin mihraklar kalabalığa ateş açtılar. Taksim meydanı bir anda ana baba gününe döndü.“Her şey 15-20 dakika sürmüş, 34 kişi açılan ateş ve ezilme sonucu ölmüştü.” (Mangırcı:1999:117)

Gerek İntercontinental Oteli'nden gerekse Sular İdaresi binasının üstünden ateş edenlerin birçok kişi tarafından görülmüş olmasına rağmen güvenlik güçlerinin gerçek suçluların hiçbirisini yakalayamamış olması, olayın toplumu kaosa ve iç çatışmaya sürüklemek, nihai hedef olarak ise askeri darbeye zemin hazırlamak amacıyla devlet içinde yönetimi ele geçirmek isteyenlerin yönlendirmesi ve kurgulamasıyla çıkarılmış bir provakasyon olduğu kanaatine varılmıştı.

Bu olay Türkiye’nin huzuruna karşı yöneltilmiş saldırıların zirvesi olmuştu. O yılın ilk yarısında terörden 59 kişi ölmüştü. Daha sonra ölü sayısı 133’e kadar çıkmıştı.

1 Mayıs 2007: Skandal 367 kararı! Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı Seçiminin 1.turunu iptal etmesi

Anayasa Mahkemesi, 1 Mayıs 2017’de, Kemal Kılıçdaroğlu’nun da bulunduğu CHP’lilerin başvurusu üzerine verdiği karar ile, TBMM’deki Cumhurbaşkanı seçiminin ilk tur sonuçlarını iptal etti. Mahkeme, daha önce hiçbir zaman uygulanmayan “367 şartını” hukuki değil, siyasi nedenlerle geçerli hale getirdi. Seçilme için gerekli 367 sayısı, CHP’nin isteği ile, toplanma yeter sayısı olarak kabul edildi. Cumhurbaşkanı seçmek üzere toplanan TBMM’de 367 milletvekili olmadığı gerekçesi ile, oylama iptal edildi.

Anayasa Mahkemesi’nin Cumhurbaşkanlığı seçimlerini kilitleyen 367 kararı, Anayasaya aykırı şekilde yargının yetki gaspıyla ‘yasamaya müdahalesi’ olarak kayıtlara geçti.

Bu iptalin ardından Ak Parti Hükümeti, normalde 6 ay sonra yapılacak seçimi erkene aldı.. Seçim kararının yanı sıra, cumhurbaşkanını halkın seçmesini ve milletvekilliği seçimlerinin 5 yıldan 4 yıla indirilmesini öngören bir anayasa değişikliği TBMM’de kabul edildi.