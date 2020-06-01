Tarihte bugün: 1 Haziran olayları | Tarihte bugün neler oldu?

1 Haziran "Dünya Çocuk Günü" , "Dünya Fenilketonüri Günü" , "Gözlükçüler Ve Optisyenler Günü" olarak kutlanıyor.

193 - Roma İmparatoru, Didius Julianus suikast sonucu öldürüldü.

987 - Hugh Capet, Fransa Kralı seçildi.

1453 - Ayasofya'da ilk Cuma namazı, Akşemseddin tarafından kıldırıldı.

1792 - Kentucky, ABD'nin 15. eyaleti oldu.

1796 - Tennessee, ABD'nin 16. eyaleti oldu.

1815 - Yunanistan'ın ilk Kralı Otto doğdu.

1831 - James Clark Ross, Kuzey Kutbunu keşfetti.

1869 - Thomas Edison, elektrikli oy verme makinesinin patentini aldı.

1911 - Türk Hava Kuvvetleri kuruldu.

1920 - Milli Aşireti Ayaklanması meydana geldi. Milli Aşireti, Fransızlarla iş birliği yaparak, Urfa'da ayaklanma başlattı.

1921 - Dr. Şefik Hüsnü Deymer önderliğinde Osmanlı'nın ilk sosyalist mecmuası Aydınlık yayın hayatına başladı.

1925 - Bugün bazı ülkelerde 1925 yılından bu yana Dünya Çocuk Günü olarak kutlanmaktadır.

1929 - 1 Kasım 1928 tarihli Yeni Türk Harflerinin Kabul ve Tatbiki Hakkındaki Kanun gereğince, devlet muamelelerinde ve kayıtlarda tamamen yeni harfler kullanılmaya başlandı.

1930 - İstanbul'da Galata Köprüsü'nde 85 yıldır alınan geçiş ücreti kaldırıldı. Köprü 1845'te açıldığında geçiş tarifesi; yayalar için 5 para, hamallar için 10 para, yüklü arabalar için 5 kuruş, yüklü beygirler için 40 para, koyunlar için 3 para olarak belirlenmişti.

1930 - Resmi ve özel bütün kurumlarda Arap harflerinin kullanılış izni sona erdi.

1931 - Bursa-Mudanya Demiryolu devlet tarafından satın alındı. 42 kilometre uzunluğundaki hat işletmeye 1892 yılında açılmıştı.

1938 - Atatürk, hekimlerin tavsiyesine uyarak İstanbul Boğazı’nda demirleyen Savarona yatında kalmaya başladı.

1943 - İstanbul Radyosu, Vedat Nedim Tör yönetiminde deneme yayınına başladı.

1949 - Sümerbank bünyesinde Nazilli Basma Sanayi Müessesesi kuruldu.

1952 - Berlin ikiye bölündü. Ardından Doğu Almanya vatandaşlarının Batı Almanya'ya kaçmalarını önlemek için Doğu Alman meclisinin kararı ile 13 Ağustos 1961 yılında Berlin'de bu sınıra bir duvar çekilmiştir.

1959 - Nikaragua devriminin başlangıcı.

1963 - Bursaspor Futbol Kulübü kuruldu.

1973 - Yunanistan Hükümeti monarşiyi kaldırarak cumhuriyeti ilan etti.

1975 - Dünya Bankası, Türkiye'yi 'Moratoryum' durumundaki ülkeler arasında saydığını ve borçlarını ödeyemez hale gelen bir ülke olduğunu ilan etti. Türkiye daha önce 1959 ve 1965 yıllarında da 'borç ödeyemez ülke' olarak ilan edilmişti.

*Moratoryum: Borçlanıcının, ödeme gücünü kaybetmesi nedeniyle borçlarının tümünü veya bir kısmını ödeyemeyeceğini ilân etmesidir.

1979 - Rodezya'da 90 yıl sonra ilk kez siyahların çoğunlukta olduğu bir hükûmet göreve geldi.

1979 - Tercüman gazetesi yazarlarından Nazlı Ilıcak 9 ay, Rauf Tamer 16 ay hapis cezasına çarptırıldı.

1980 - CNN yayın hayatına başladı.

1980 - Türk rallici Ali Sipahi hayatını kaybetti.

1990 - George H. W. Bush ve Mikhail Gorbachev, kimyasal silah üretimine son veren bir antlaşma imzaladılar.

2000 - İşsizlik Sigortası yürürlüğe girdi.

2001 - Bir Hamas intihar bombacısı, Tel Aviv'deki bir diskoda 21 kişinin ölümüne yol açtı.

2003 - Dünyanın en büyük hidroelektrik barajı olan Çin'deki "Üç Boğaz Barajı"nda su tutulmasına başlandı.

2013 - Gezi olayları sırasında Ethem Sarısülük yaralandı. Sarısülük, 14 Haziran 2013'te öldü.