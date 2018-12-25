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Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar resmen sarsıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde hisse senetleri yüzde 2,5'i aşan büyük kayıplar yaşadı. New York borsası tarihin en kötü Noel arifesini yaşarken ABD Başkanı Trump, bu durumdan Fed'i sorumlu tuttu.

25 Aralık 2018 Salı 23:04
Tarihte böylesi yaşanmadı! Piyasalar resmen sarsıldı

New York borsasında endeksler, yüzde 2,5'i aşan kayıplarla tarihin en kötü Noel arifesini yaşadı.

Noel öncesi yarım gün işlem gören Dow Jones Endeksi yüzde 2,91 düşüşle 21.797,20 puandan, Standard&Poor's (S&P) 500 Endeksi yüzde 2,71 kayıpla 2.351,10 puandan ve Nasdaq Teknoloji Endeksi yüzde 2,21 azalışla 6,192.92 puandan kapandı.

Hükümetin kapalı olması belirleyici oldu

Yarın tüm gün kapalı olacak endekslerin, tarihlerindeki en kötü Noel arifesini tecrübe etmesinde Amerikan federal hükümetinin Cumartesi'den bu yana bütçe krizi nedeniyle kapalı olması belirleyici oldu. Ayrıca, analistler, ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in Pazar günü ülkenin en büyük bankalarıyla görüştüğünü ve piyasada likidite sorunu olmadığını açıklaması, yatırımcıları daha tedirgin hala getirdiğine işaret ediyor.

Trump: ABD ekonomisi için tek sorun Fed

ABD'de hisse senetlerinin son haftalarda sert bir düşüş yaşamasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, bu durumdan Amerikan Merkez Bankası'nın (Fed) sorumlu olduğunu söyledi.

Trump sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "ABD ekonomisi için tek sorun Fed. Yetkililerin piyasalara dair hisleri yok. Fed skor üretemeyen güçlü bir golfçü gibidir, çünkü dokunmaz, vuramaz" dedi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 25 Aralık 2018 Salı 23:04
  1. Amerika Birleşik Devletleri Hazine Bakanı
  2. Amerika Birleşik Devletleri
  3. ABD Hazine Bakanı
  4. Steven Mnuchin
  5. Dow Jones
  6. New York
  7. Hükümet
  8. Amerika
  9. ABD
  10. HABERLER

YORUM YAZ

  • mustafamustafa23 dk önce
    Allah c.c daha çok batırsın zalim sömürücüleri
  • OsmanlıOsmanlı39 dk önce
    İnşaallah tamamen batar

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