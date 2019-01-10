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AB, İran istihbaratını terör listesine aldı!

ABD’nin İran’a yönelik ambargo ve baskısı artarken, Avrupa Birliği de İran istihbaratının İç Güvenlik Birimi ile iki kişiyi, terör listesine aldı, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı'nın Avrupa’daki varlıkları da donduruldu.

10 Ocak 2019 Perşembe 07:23
AB, İran istihbaratını terör listesine aldı!

ABD’nin İran’a yönelik siyasi ve ekonomik baskısı artarken, Avrupa Birliği’nden (AB) de dikkat çeken bir karar geldi. Avrupa Birliği, İran İstihbarat Bakanlığı’na bağlı İç İstihbarat Birimi ile iki kişiyi, AB terör listesine alarak yaptırım uygulamaya başladı.

Karar Hollanda’nın tavsiyesi üzerine alındı

Söz konusu yaptırım, ilgili birimin başkanı Said Haşimi Moghadam ile Viyana’da yaşayan İranlı diplomat Assadullah Asadi’yi kapsıyor. Açıklamada yaptırım kararının kısmen Hollanda’nın tavsiyesi üzerine alındığı bildirildi. Alınan yaptırım kararıyla, İran İstihbarat ve Güvenlik Bakanlığı‘nın (MOIS) Avrupa’daki fonları ve varlıkları da donduruldu. Danimarka Dışişleri Bakanı Anders Samuelsen, AB’nin yaptırım kararını Twitter üzerinden ilan etti.

Samuelsen, “Avrupa dış politikası için önemli bir gün! AB, bir İran istihbarat servisine, Avrupa topraklarında suikastlar planladığı için yaptırım uygulamaya karar verdi” dedi. Samuelsen, başka hiçbir ülkenin istihbarat biriminin AB’nin terör örgütleri listesinde olmadığına dikkati çekerek AB olarak, İran’a çok net bir sinyal verildiğini kaydetti. Yaptırımlar dün itibariyle yürürlüğe girdi.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 07:23
  1. İran
  2. Avrupa Birliği
  3. terör

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