'Tarihin cilveleri... 29 Ekim, 26, 27, 28 Şubat...'

Cumhuriyet 29 Ekim 1923’de kuruldu. Krallıktan, saltanattan, Hanlık/Hakanlıktan daha iyi bir rejim olduğunda şüphe yok.

Lakin bizim cumhuriyetimiz bir ihtiyaçtan doğmadı, aksine koca bir devleti âl-i Osmanı yıkarak kuruldu. Bu bir imparatorluktu ve halk ile devlet arasında, asker ile yönetim arasında, ırklar arasında veya dini mensubiyyetler arasında bir tezat ve nifak yoktu. Sun’i olarak çıkarılanlar hariç...

Bu devlet en son Kurtuluş Savaşını yapmış, başarmış bir devletti.

Savaşa gönderilen komutan, kazandığı zaferin simgesi olan kılıcı padişaha veya krala sunup ondan madalya beklerken, bu defa tersi oldu ve kumandan kılıcı padişahın böğrüne, mızrağı da devletin kalbine sapladı!

Nâhak yere koca devlet yıkıldı.

Kurulan cumhuriyet bütün değerler manzumesini çöpe attı. Koca bir okyanusu reddedip, içi zehirli dikenlerle kaynayan çalar balıklarıyla dolu bir göle razı oldu. Adeta bir ham elma fidanını andırıyordu. ( Ham elma fidanı dikenlidir. Ağaç olsa ağacına çıkılmaz, meyve verse meyvesi randımanlı değildir.)

Bir 29 Ekim’de bir vatan evladı dünyaya geldi: Necmettin Erbakan...

Tahsil hayatının yollarından hızla geçerek yolu Almanya’ya düştü. II. Dünya Savaşı’nda yanmış yıkılmış Almanya’da, doçentlik tezini hazırlıyordu.

Her ne kadar tarihine ve değerlerine bağlı ise de, Cumhuriyete de bağlıydı. Cumhuriyet bânilerinin ve muallimlerinin âlây-i vala sözlerine o da inanmış ve “Çağdaş uygarlık seviyesi” diye beyinlere kazınan Avrupalıların insancıl, hümanist, medeni olduğu martavalıni içsellestirmisti.

İlay-ı Kelimetullah, Kızıl Elma, devleti ebed müddet... Bunların karşılığı çağdaş uygarlık seviyesi... Ey Türk çocuğu! Birinci vazifen Avrupalı gibi olmak ve yaşamak!.. Erbakan merhumun ağzından dinleyelim: “Prof. Hartman ile çalışıyordum. Bir gün Hartman’a bir davetiye geldi. Bir yere davet ediliyordu. Bilim adamlarının toplantısı...

“Bana ne toplantıdan?” dedi. Toplantıya falan gidemem... Gidemem ama sandalyemin de orada boş durmasını istemem. Herr Necmeddin! Sen git bu toplantıya! Sandalyem boş kalmasın!

Gittim. O akşam kürsüye kim çıktı ise konuştukları, başta İslam ülkeleri olmak üzere fakir milletlerin topraklarında bulunan tabii madenlerin, zenginliklerin miktarları ve ellerinden bunların nasıl alınacağı idi. Toplantı bitince derhal kaldığım eve geldim. Hava soğuk, kalorifer sistemi çökmüş, çalışmıyor!

Kalın giysiler giyerek Türkiye’deki arkadaşlara uzun uzun mektuplar yazdım. Arkadaşlar hatırlar. Biz bu insanları medeni sanırdık, meğer bunlar ne vahşi niyet ve fikirlere sahipmiş!”

İşte Erbakan merhum için bu kırılma noktası olur ve tezini tamamlayıp hemen Türkiye’ye döner. Hâlbuki kendisine gitmemesi, istediği paranın miktarını kendisinin belirlemesi yollu telkin bile yapılmıştır! Türkiye’de sanayileşme üzerine bazı teşebbüsleri olsa da sadra şifa değildir. İstanbul çevresinde bir avuç tuzu kuru ithalatçı firma... Gazoz ve makarna fabrikaları...

Bu kadar...

Anadolu’nun bütün şehirlerinde balta/kazma yapmak için demir dövülen örs ve tencere tava yapmak için bakırı döven çekiçten başka sanayi bilinmemektedir. Bunun adı da zenaattir zaten, sanat bile değildir. Krediler ithalatçı firmalara cukka edilmektedir.

Siyaseti de, ticareti de, montaj da olsa sanayii de bir avuç mutlu azınlık kontrol etmektedir.

Yani, ham elmanın aşılanması gerekmektedir.

Merhum Erbakan ilk aşıyı Odalar Birliği Başkanı sıfatıyla vurur lakin bütün timsah, sırtlan, ejderha, akrep taifesini karşısında bulur.

Adalet Partisinden vekil olmak, kaleyi içerden fethetmek ister lakin karşı taraf niyetini çok iyi bilmektedir!

Siyasi parti kurar... Yıl 1969... Batıcıların, küfrün, millet ve tarih düşmanlarının yalçın kayalarına karşı eser, gürler lakin beklenen yağmur bir türlü yağmaz. Yağan kısa süreli çiselerdir.

Düşman kavi, talih zebundur.

Küfür cephesi, cephelerinde delik açtırmamak için adeta varlık ve yokluk mücadelesi vermektedir.

1980 ihtilalini yapan askeri kadro, %3 oy alan Refah Partisini ôzel ekipler kurarak takip etmektedir. Gerisini siz anlayın!! Nihayet 1995 seçimlerinde birinci parti olur ve hükümeti kurar.

Şimdi imtiyazlı makarnacı mutegallibenin, Erbakan’ın memleketin zor ekonomik şartları altında aciz kalıp inleyişini ‘tıs tıs’ gülerek seyretme vakti gelmiştir.

Elini, ayağını bağlayıp; çöz memleketin meselelerini hadi! Bak hükümet oldun işte! diye keyf bağışladıkları dönemdir bu.

“Ama elim ayağımı bağladınız?!”

“Bağladık ama gevşek bağladık, yetmez mi?”

İşte merhum Erbakan’a tanınan imtiyaz gevşek bağlamadan ibarettir...

Buna rağmen, memur, işçi, emekli v.s’nin %10 zam beklediği yerde %50’den %200’lere kadar zam aldığı, kaynak paketleriyle bütçeye 30 milyar dolar para temin edildiği, havuz sistemi sayesinde kamu kaynaklarının bir elde toplanarak, aslında başka yerden borç almaya gerek olmadığı...

Aslında çok zengin imkanlara sahip olduğumuz halde bunun farkında olmadığımız... v.s... İmanlı ve milletini, tarihini, değerlerini seven kadroların neler yapabildikleri, neler yapabilecekleri...

Eli ayağı bağlı olduğu halde!

Yoo, hayır! Buna müsaade edemezlerdi, etmediler! Elini ayağını sıkılaştırdılar ve ağzını da bağladılar...

Tarih 28 Şubat!

Yafta korkunç!

Necmettin Erbakan! Biz seni biliyoruz. Niyetini de biliyoruz. Sadece bildiklerini bilmiyoruz.

Seni tarihin çöplüğüne atacağız. Ademe mahkum edeceğiz. Böylece senden de, temsil ettiğin o değerlerden de intikam alacağız!

Ve sana (haşa) ne inandığın Allah’ın, ne de bizim tanrımız Mammon yardım edemeyecek...

Tarihin cilveleri vardır. Biz bilemeyiz bilen bilir!

Bir 26 Şubat’ta Kasımpaşa da, mütevazı bir evde bir çocuk doğar. Kerpiç evlerde büyür, toprak yollarda yürür...

Davası İslam ile sevdası Necmettin Erbakan’la kesişir. Aynı çile yumağına sarılırlar. Aynı kazanda kaynatılırlar...

28 Şubat, kan ve gözyaşı ile yazılmış bir yafta gibi ikisinin de yakasına asılmıştır.

Ve derken bir 27 Şubat’ta Erbakan Allah’ına kavuşur...

28 Şubat’a bir gün kalmıştır...

28 Şubat bir hedef gibi karşıda durmakta, atılan kanlı oklar bir cadılar müzesi gibi yerlerde teşhir edilmektedir.

26 Şubat... Doğan Recep Tayyip Erdoğan’dır...

27 Şubat... Ölen Necmettin Erbakandır...

28 Şubat... Ya olduracak ya da öldürecek bir tılsımlı tarihtir.

Tarih, cilveli gülümsemesini goncasından çıkarır. Ve Recep Tayyip Erdoğan o bağlı elleri çözer, kapalı ağzı açar...

Bir bir inlerine girer ve dağıtır...

Bir yandan da dallar meyve üstüne meyveye durmuştur.

Çünkü Necmettin Erbakan’ın aşısı tutmuş, kızıl elma büyümüştür.

Kızılelma... Yani İlay-ı kelimetullah...

Tarih, 29 Ekim’de doğan Erbakan’a Cumhuriyeti aşılatmış, 26 Şubat’ta doğan Tayyip Erdoğan’a ise 27 Şubat’ta Hakk’a teslim olan Erbakan Hocasının cenazesini kaldırtmış ve 28 Şubat’ta da o zulüm ve hakaret yaftasını yırtıp attırmıştır.

Takdîr-i Hüda kuvvei bâzû ile dönmez,

Bir şem’a ki Mevla yaka, üflemekle sönmez.

28 Şubatcılara Allah’tan lanet, Erbakan Hocama rahmet, Recep Tayyip Erdoğan’a da metanet, dirayet ve feraset dilerim.