0553 313 94 23

"Tarihimize bir utanç vesikası olarak geçecek"

MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman: - "CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in partisinin Isparta'daki ilçe binasının açılışında Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli hakkında sarf ettiği sözler, siyasi tarihimize bir utanç vesikası olarak geçecek türdendir"

28 Şubat 2019 Perşembe 20:46
"Tarihimize bir utanç vesikası olarak geçecek"

ANKARA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerinin, "siyasi tarihe bir utanç vesikası olarak geçecek türden" olduğunu ifade etti.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Özel’in CHP'nin Isparta'daki ilçe binasının açılışındaki konuşmasına tepki gösterdi.

Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sarf ettiği sözlerin Türk siyasi tarihine bir utanç vesikası olarak geçeceğini ifade eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Bugün aldığımız patlıcan, biber, patates mesela bir kilogram az, iki kilogram çok olabilir. İşimiz yoksa yarın olur, yoksulsak gün gelir varlığa kavuşuruz. Yani konu az yedim, çok yedim konusu değildir. Bunların hepsi aşılır ama beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner.' açıklaması ile Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in 'Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok ama Alman toplarının makine yağına ihtiyacı var. Çocuğu için tereyağı istemek vatan hainliğidir' sözleri arasındaki farkı idrak etmekten uzak bu şahsa mikrofon vermek yerine okuması için bir tarih kitabı vermek daha yerinde olacaktır.

CHP’nin yolunun ve yönünün milletin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ne kadar uzaklaştığını gösteren bu açıklamaların sahibine mirası üzerinden menfaat elde ettikleri Büyük Gazi'nin Tekalif-i Milliye emirlerini hatırlatmakta fayda görmekteyiz.Amacı halkı Milli Mücadele'ye çekmek olan bu emirlerin her bir maddesi zaten yokluk içerisinde bulunan fedakar ve cefakar Türk milletinin sırtına bir yük bindirmiş olsa da beka olmadığında bunların hiçbirinin zaten olmayacağını bilen necip milletimiz bu emirlerin gereğini yerine getirmiştir."


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 20:46
  1. CHP
  2. MHP
  3. MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Birileri laf üretecek, birileri iş yapacak"
    1. "Birileri laf üretecek, birileri iş..
    2. TTSO’dan KOBİ ve sanayicilere AB..
    3. Milletvekili Ceyda Çetin Erenler: "Hiç..
    4. Ziraat Türkiye Kupası: Kasımpaşa: 1 -..
    5. Lübnan'daki Suriyeli mültecilerden bin..
    6. Cevad Zarif'in istifası ülkeyi..
    7. Pes dedirten olay! Caminin..
    8. Pakistan ile Hindistan arasındaki..
    9. Çukurova Basket - BOTAŞ maçının..
    10. Mısır'da 4 yıl önce kaçırılan..
    11. Bitki çayı tüketirken dikkatli olun! |..
    12. Putin ve Modi telefonda görüştü
    13. İzmir Gazeteciler Cemiyeti futbol..
    14. ABD'den Taliban açıklaması: Yavaş ama..
    15. "Tarihimize bir utanç vesikası olarak..
    16. 28 Şubat'ı anlatan "Yarım Kalanlar"..
    17. Van’da Mısır’daki idamlar protesto..
    18. Çorlu'daki tren kazası soruşturması
    19. Türkiye'nin köklü üniversitesinde..
    20. İddaa’da 10 yıllık imza atıldı
    21. Şiddetli rüzgar binanın dış cephe..
    22. Mavi Vatan-2019 Taktik Tatbikatı
    23. ABD temsilcisinin Taliban heyetiyle..
    24. "15. İstanbul Japon Filmleri Festivali"
    25. Netanyahu yolsuzluk, rüşvet ve görevi..
    26. ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel..
    27. Fatma Betül Sayan Kaya: 28 Şubat'ı 5..
    28. Göztepe'den Tamer Tuna açıklaması
    29. ABD’nin masa oyunlarına kaybetmişti!..
    30. Eşini öldüren sanığın duruşması ileri..
    Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu
    Bomba iddia: Yeni parti orada kuruldu
    Yerel seçim öncesi son anket!
    Yerel seçim öncesi son anket!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    15 Temmuz'da Erdoğan'ı getirmişti... FETÖ'cü çıktı!
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    MİT Başkanı Hakan Fidan'dan kritik açıklama
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"
    İYİ Parti'de 'ip'ler iyice gerildi: "Koray Aydın aslında ajan!"

    Günün Karikatürü

    1 Mart 2019
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    Hergele’ye bir tazminat cezası daha
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar
    AK Partili isimden çağrı: Nefislerine uymasınlar