"Tarihimize bir utanç vesikası olarak geçecek"

ANKARA (AA) - MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik sözlerinin, "siyasi tarihe bir utanç vesikası olarak geçecek türden" olduğunu ifade etti.

Büyükataman, yazılı açıklamasında, Özel’in CHP'nin Isparta'daki ilçe binasının açılışındaki konuşmasına tepki gösterdi.

Özel'in, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli hakkında sarf ettiği sözlerin Türk siyasi tarihine bir utanç vesikası olarak geçeceğini ifade eden Büyükataman, şunları kaydetti:

"Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin 'Bugün aldığımız patlıcan, biber, patates mesela bir kilogram az, iki kilogram çok olabilir. İşimiz yoksa yarın olur, yoksulsak gün gelir varlığa kavuşuruz. Yani konu az yedim, çok yedim konusu değildir. Bunların hepsi aşılır ama beka giderse dünyamız gider, hayatımız söner.' açıklaması ile Hitler'in Propaganda Bakanı Joseph Goebbels'in 'Alman çocuklarının tereyağına ihtiyacı yok ama Alman toplarının makine yağına ihtiyacı var. Çocuğu için tereyağı istemek vatan hainliğidir' sözleri arasındaki farkı idrak etmekten uzak bu şahsa mikrofon vermek yerine okuması için bir tarih kitabı vermek daha yerinde olacaktır.

CHP’nin yolunun ve yönünün milletin ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün yolundan ne kadar uzaklaştığını gösteren bu açıklamaların sahibine mirası üzerinden menfaat elde ettikleri Büyük Gazi'nin Tekalif-i Milliye emirlerini hatırlatmakta fayda görmekteyiz.Amacı halkı Milli Mücadele'ye çekmek olan bu emirlerin her bir maddesi zaten yokluk içerisinde bulunan fedakar ve cefakar Türk milletinin sırtına bir yük bindirmiş olsa da beka olmadığında bunların hiçbirinin zaten olmayacağını bilen necip milletimiz bu emirlerin gereğini yerine getirmiştir."



