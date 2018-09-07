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Tarihi zirveye Cumhurbakanı Erdoğan'nın sözleri damga vurdu!

Üçlü zirve kapsamında gerçekleştirilen ortak basın toplantısında İdlib hakkında konuşan Erdoğan, "Sürecin şu an için çok riskli bir noktaya geldiğini düşünüyoruz. Bölgedeki halkın kaderinin Esed rejiminin insafına bırakılmasına izin veremeyiz. İdlib'e yapılacak saldırı, katliamla sonuçlanacaktır" dedi.

07 Eylül 2018 Cuma 14:51
Tarihi zirveye Cumhurbakanı Erdoğan'nın sözleri damga vurdu!

Dünya'nın gözü, İran'ın başkenti Tahran'daki Suriye zirvesine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, üçlü zirvede bir araya geldi

Önce Hasan Ruhani sonra Vladinir Putin'in açıklamalarının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Esed rejiminin geçmişte yaptığı katliamları hatırlatan Erdoğan, "Sürecin şu an için çok riskli bir noktaya geldiğini düşünüyoruz. Bölge halkının kaderinin Esed rejiminin insafına bırakılmasına izin veremeyiz. İdlib'e yapılacak saldırı, katliamla, felaketle sonuçlanacaktır" dedi.

Haber Tarihi: 07 Eylül 2018 Cuma 14:51
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