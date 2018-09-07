Tarihi zirveye Cumhurbakanı Erdoğan'nın sözleri damga vurdu!

Dünya'nın gözü, İran'ın başkenti Tahran'daki Suriye zirvesine kilitlendi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya lideri Vladimir Putin ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, üçlü zirvede bir araya geldi

Önce Hasan Ruhani sonra Vladinir Putin'in açıklamalarının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan çok önemli açıklamalarda bulundu. Esed rejiminin geçmişte yaptığı katliamları hatırlatan Erdoğan, "Sürecin şu an için çok riskli bir noktaya geldiğini düşünüyoruz. Bölge halkının kaderinin Esed rejiminin insafına bırakılmasına izin veremeyiz. İdlib'e yapılacak saldırı, katliamla, felaketle sonuçlanacaktır" dedi.