Tarihi zirvenin ikincisi yolda... Donald Trump-Kim tekrar buluşacak!

Haziran ayında tarihi bir buluşmaya imza atan ABD Başkanı Donald Trump ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, bir kez daha el sıkışacak.

Beyaz Saray, Pyongyang'dan beklenen mektubun Washington'a ulaştığını ve ikinci bir zirve için plan yapıldığını açıkladı. Beyaz Saray'ın verdiği bilgiye göre, ikinci randevu teklifi Kim'den geldi.

Kim'in Trump'a gönderdiği mektubun 'çok sıcak ve olumlu' olduğunu belirten Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, "Mektubun öncelikli amacı, halihazırda koordine etme sürecinde olduğumuz, Başkan'la bir diğer görüşme takvimi talebinde bulunmak" dedi. Sanders, Kim'in onayı olmadan mektubun içeriğinin paylaşılmayacağını da vurguladı.

Washington yönetimi, Kuzey Kore'nin geçen hafta sonu kutladığı Cumhuriyetin Kuruluşu Günü töreninden de memnun. Önceki yıllarda kutlamalarda sergilenen füzeler ve ağır silahlar, bu kez Pyongyang'daki ünlü meydanda görücüye çıkmadı. Bu yılki törende birkaç tank dışında yalnızca uygun adım yürüyen askerler yer aldı.

Dünyanın anbean izlediği ilk zirve, 12 Haziran'da Singapur'da gerçekleşmişti. Samimi pozların verildiği randevuyla, ilk kez bir Kuzey Kore lideri görevdeki Amerikan başkanı ile görüşmüşmüş oldu.

Liderler, tarihi buluşmada Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arındırılması konusunda anlaşmaya varmıştı.

2017 yılında 20'den fazla füze deneyerek dünyanın ödünü koparan Kim Jong-un'un son fırlattığı kıtalararası füzenin menzili, ABD'nin başkenti Washington'ı vurma kapasitesine sahipti.

Ancak 2018'in başında yeni bir dönem başladı. Kim önce Güney Kore'ye tarihi bir ziyaret gerçekleştirdi, ardından da Trump'la el sıkıştı.

Kuzey ve Güney Kore arasında halen teknik olarak süren savaşı bitirecek barış anlaşmasının bu yıl sonuna doğru imzalanması bekleniyor.