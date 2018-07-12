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Tarihi zirvede yeni gelişme: Erdoğan, Ruhani ve Putin...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti Astana barış sürecinin garantör ülkelerinin liderlerinin Tahran'da görüşeceklerini açıkladı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 14:15
Tarihi zirvede yeni gelişme: Erdoğan, Ruhani ve Putin...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti, Astana barış sürecinin garantör ülkelerinin liderleri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri Ruhani'nin Suriye konulu bir sonraki zirvesinin yakında Tahran'da gerçekleşeceğini söyledi.

Haber Tarihi: 12 Temmuz 2018 Perşembe 14:15
  1. Tahran
  2. Astana

YORUM YAZ

  • Oğuzsoylu Oğuzsoylu 3 sa önce
    Değerli Hocamız Muhterem Şevki Yılmaz Bey,Yakın zamandaAkit Tv de açıklamıştı, Rahmetli Hasan Karakaya Ağabey'de bundan yıllar önce açıklamıştı, Ayna köşesinde, Merkez Bankası ortaklarından kurtulmadığı müddetçe ne Döviz nede Faizi düşüremezsiniz %51Devlete %49 Diğerleri diye tabir edilen Siyonist ve Uşaklarına ait olan bir Merkez bankası düşünülebilir mi. REİS LÜTFEN ÖNCE MERKEZE BIR EL ATINIZ.
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