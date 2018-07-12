Tarihi zirvede yeni gelişme: Erdoğan, Ruhani ve Putin...

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin dış politika danışmanı Ali Ekber Velayeti, Astana barış sürecinin garantör ülkelerinin liderleri olan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İran lideri Ruhani'nin Suriye konulu bir sonraki zirvesinin yakında Tahran'da gerçekleşeceğini söyledi.