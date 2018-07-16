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Tarihi zirve sona erdi! Trump'tan ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüşen Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, tarihi zirve sonrası ilk açıklamayı yaptı.

16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:47
Tarihi zirve sona erdi! Trump'tan ilk açıklama

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD BaşkanıDonald Trump, ülkelerinin ilişkilerinin hayli gergin olduğu bir dönemde, ilk bire bir görüşmeleri için Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de bir araya geldi.

Trump ve Putin'in 2 saatten fazla süren görüşmesi az önce sona erdi.

Görüşme sonrası ilk açıklama ABD Başkanından geldi. Trump, "Putin ile yüz yüze görüşmek güzel bir başlangıç oldu" dedi.

İki liderin kısa bir süre içinde ortak basın toplantısı gerçekleştirmesi bekleniyor.....

ZİRVE ÖNCESİ BASINA AÇIK BİR AÇIKLAMA YAPILMIŞTI

Zirve öncesi Putin'le kameralar karşısına geçen Trump "Dünyanın gözü burada. Karşılıklı görüşmemize başlamak için sabırsızlanıyorum. İlişkilerimizi konuşmanın zamanı. Rusya ile anlaşmak kötü bir şey değil" demişti.

Putin de Trump'la bire bir görüşmesinin basına açık kısmında, "İlişkilerimiz ve dünyadaki pek çok ulusu ilgilendiren zor meseleler hakkında konuşmamızın zamanı gelmişti" diye konuşmuştu.

Haber Tarihi: 16 Temmuz 2018 Pazartesi 16:47
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