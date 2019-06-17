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Tarihi Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazıya sponsor desteği

Diyarbakır'da Roma İmparatorluğu döneminde "askeri yerleşim" olarak kullanılan tarihi Zerzevan Kalesi'ndeki arkeolojik kazılar için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Safir Tuz firması arasında sponsorluk protokolü imzalandı- Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan:- "Kaleyi geçen yıl 378 bin kişi ziyaret etti, bu yıl 1 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz. Her yıl artan sayıyla burası dünyanın önemli çekim merkezlerinden birisi olacak"

17 Haziran 2019 Pazartesi 17:09
Tarihi Zerzevan Kalesi'nde arkeolojik kazıya sponsor desteği

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'ın Çınar ilçesindeki tarihi Zerzevan Kalesi'ndeki arkeolojik kazı çalışmaları için Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Safir Tuz firması arasında sponsorluk protokolü imzalandı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, tarihi kalede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, ülkenin çok önemli kültürel hazineleri arasında yer alan kaledeki kültürel mirası hayata kazandırmak amacıyla çalışma içerisinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Ülkenin sahip olduğu kültürel mirası ve değerleri gelecek kuşaklara iletmek ve dünyaya tanıtmak için çok yoğun çalışma yürüttüklerini ifade eden Alpaslan, kaledeki kazıların bilimsel kriterlere uygun, hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yapılmasını sağlamak için çalışma yürüttüklerini aktardı.

"Bakanlık olarak Zerzevan Kalesi'ndeki kazıların 12 ay boyunca sürmesi için 20 kazı arasına dahil ettik. Gerek personel, gerekse finansman anlamında imkanlarımızı devreye aldık." ifadesini kullanan Alpaslan, şöyle konuştu:

"Kaleyi geçen yıl 378 bin kişi ziyaret etti, bu yıl 1 milyona yakın ziyaretçi bekliyoruz. Her yıl artan sayıyla burası dünyanın önemli çekim merkezlerinden birisi olacak. Bölgemiz çok önemli kültürel değerlere sahip. İnsanlar uzun süreli olarak kaleyi, surları ve diğer tüm kültürel değerlerimizle bölgeyi ziyaret ederek, insanlık tarihini görmüş olacak. Safir Tuz'un sponsorluk çalışmasının arkeolojik alanlarda, kültürel değerlerimizin korunması ve hayata kazandırılması konusunda diğer kurumlara örnek olmasını istiyorum."

- " Kaledeki kazılara destek için vakıf kurmayı planlıyorum"

Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar ise firma olarak kaledeki kazılara 20 yıl boyunca ana sponsor olduklarını söyledi.

Kaledeki tarihi zenginliğin turizm sektörüne büyük katkı sunacağına işaret eden Özpınar, "Önümüzdeki yıllar boyunca kazılara hem nakdi hem de ayni desteğimiz olacak. Kaledeki kazılara destek için vakıf kurmayı planlıyorum. Bu yalnızca benim sorumluluğum değil, ailemin ve şirketimin sorumluluğundadır." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Alparslan ve Özpınar sponsorluk protokolünü imzaladı.

Törene, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Veysel Bektaş, Vali Yardımcısı Hasan Gökpınar ile Çınar Kaymakamı Selami Kaya da katıldı.

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Haber Tarihi: 17 Haziran 2019 Pazartesi 17:09
  1. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan
  2. Safir Tuz Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özpınar
  3. sponsorluk protokolü imza töreni
  4. Zerzevan Kalesi

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