Tarihi yıl: Koronavirüsün ardından Hacdan ilk fotoğraflar
Bu yıl hacı olma şansını elde edenler Mekke'ye ulaşmaya başlarken, yollarda ve havalimanlarında olağanüstü önlemler göze çarpıyor. Hac kararı yalnızca Suudi Arabistan'da değil Kenya'dan Pakistan'a birçok şirketin batmasına yol açtı.
Riyad yönetimi ise Haziran ayında bu yıl için yurt dışından hacı kabul edilmeyeceğini resmen ilan etti. Geçen hafta Kabe'nin örtüsü değiştirildi ve son hazırlıklar tamamlandı.
AP haber ajansı, yollarda kontrol yapan polislerin fotoğraflarını dünyaya servis etti.
İzin almadan hac yapılamayacağını bildiren Suudi Arabistan resmi haber ajansı, kutsal mekan Kabe ve çevresinde sıkı tedbirler alındığını aktarıyor.
Bu yıl hacı olmak isteyenlerden 65 yaş altında olmak şartı aranıyor. Ayrıca kronik hiçbir rahatsızlığın bulunmaması da bir diğer şart.
Peki dünya tarihi bir dönemden geçerken iptal edilen Hac organizasyonu Suudi Arabistan ve diğer ülkelerin ekonomilerini nasıl etkiledi? BBC'nin haberine göre, karar sadece Mekke'de değil, pek çok ülkenin ekonomisinde etkisini hissettiriyor. BBC'ye konuşan ve Kabe'ye yürüyerek 10 dakika uzaklıkta taksi şirketi bulunan Malik isimli bir işletmeci, şirketinin battığını söylüyor:
"Şu anda durum işçiler için çok kötü. 3-4 aydır evde oturuyorlar, hiçbir iş bulamıyorlar. Bazılarının yiyecek gıdası yok. Dükkanlar açık ama müşteri gitmiyor. Hükümet bize yardım etmedi. Ben birikimlerimle idare ediyorum. 2-3 ay daha idare edebilirim ama sonra ne olacak bilmiyorum. İşçilerim ise daha kötü durumda. 50'den fazla çalışanım vardı. Şimdi hepsi işsiz kaldı."