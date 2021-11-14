'Tarihi yerler Soyer’e arpalık yapılmak isteniyor!..'

Görevi ihmal eden idareciler ve basın mensupları, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a ve Türk Milletine ihanet etmekte sayılmaktadır.

Fetih yoluyla alınan ve şehitlerimizin kanıyla sulanan Kadifekale’nin ismi hem Pagos Kale olarak Rumca isimle değiştirilmiş hem de pazar kurulmaktadır.

Buradaki sorumlu İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından, Ak Parti İl Yönetimi Vakıflar Bölge Müdürlüğünün malı olan bu kale Tunç Soyer’e arpalık yapılmak istenmektedir. Aynı şekilde Bodrum Kalesi’nde bulunan cami müzeye çevrilmiştir.



Şu an içindeki Halikarnas kayıkçısının kayığı içinden çıkarılmış oradaki boşlukta olan eski dönemlerde mahkumların kadavraları olduğundan papaz mezarı var diye Kültür Bakanlığı camiyi ibadete açmaktan imtina etmektedir. Çanakkale Bozcaada’daki caminin minaresi yıkılmış, cami yıkılmış, mihrabı ve minarenin yarım kalan kısmı belli olduğundan yok edilememiştir. Bu tür camilerde minareler yükseltilerek ve Ege ve Akdeniz’i inletecek ezan sedaları yükselecektir. Müslümanlar sevinecek, münafıklar. kefereler yerinecektir. Bu camileri yapmak sayın Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Mehmet Nuri Ersoy’un asli görevidir. Şehitler ölü değil diridirler. Bu yapılan din düşmanlıklarını ibretle seyretmekteler. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Kadifekale’de bulunan Hacı Ali Baladur Camii, erozyon bahanesiyle boşaltılmış, mihrabında ateş yakarak pirzola pişirmişlerdir, alkolikler burada içki içmişlerdir. Sayın Kenan İba, eski Vakıflar Bölge Müdürü ile beraber gittik. Camiyi onardı, ibadete açtı. O günün FETÖ’cüleri yine camiyi kapattılar, etrafındaki kabirler içki şişesiyle doluydu. Topaltı İlköğretim Okulu aynı bahaneyle yıkıldı. Tarihi bina yok edildi. İlgililerce çağırılırsam daha detaylı anlatırım. Caminin üstündeki evler, caminin altındaki evler, okulun üstündeki evlerde hâlâ insanlar oturmakta. Bu FETÖ’cülük değil de nedir? Konak Belediyesinin birkaç yıl önce aldığı türbe delik deşik edilmiş. Konak Belediyesi tarafından niye kontrolü yapılmadı, niye güvenlikçi konmadı? Emir Sultan Türbesini İzmir Büyükşehir Belediyesi tamir edeceğim diye aldı, mescidi Kültür Evi yapmaya kalktı. Kenan Beye, mihrabı gösterdim, mescid olarak yapımını sağladı, ancak o günün Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kapısına zincirle kilit vurdurarak ibadete açmadı. Eski Valimiz Erol Ayyıldız’a durumu izah ettim. Belediyeyle sözleşmeyi iptal etti. Valilik bütçesiyle ibadete açılmasını sağlamış oldu. Buca’nın Kaynaklar Mahallesi içindeki mescid harap durumdadır. Kültür Bakanlığı acilen projelendirerek ibadete açmalıdır.



Çanakkale Biga Savaştepe köyündeki cami yıkılmış, camiyi yaptıran imamın kabri caminin bahçesinde bulunmaktadır. Bandırma’nın Edincik mahallesindeki cami çocuk parkı yapılmış, minaresinin yarısı yıkılmış, yarım minare ayaktadır. Bu camiyi Yunanlılar yakmış, sahip çıkan bir yetkili yok. Yine Edincik’te 300 yıllık Kız Dede Mescidi’nin, vakıflarca tamiri yapılmış, Bandırma Müftülüğünce imam tayini gerçekleştirelememiştir.



Yine Edincik’te tanker yangınında yanan tarihi mescid ve medrese Ekinci Pasajı’nın dibindeki AVM tarafından otopark olarak kullanılmaktadır. Maalesef buradan ne kira alınmakta ne de arsaya sahip çıkılmaktadır. Sayın Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum Tepecik Camii yanındaki medrese yerini ecrimisille belediyeye kiraya verilmiştir. Belediye, burada içki sattığından kiralama fesih edilmiştir. Bu medresenin yerine Müslüman turistlerin kalabileceği lokanta ve kafe yapılmalı, 2.k atına da otel yapılmalıdır.



Bodrum Belediyesi, burayı işgalle Sayın Türkan Saylan heykeli yaptırmıştır. Bu heykel, Bodrum Kalesi içine taşınmalı. Bodrum Yaka mahallesindeki Cuma Camii o günün köy muhtarı tarafından İstanbullu bir işadamına satılmıştır. Tarihi mermer sütunlar ortadan yok olmuştur. Safranbolu Konarı Köyü, Cuma Camii’nin ibadete açılması için proje ve imar çalışmaları yapılmalıdır.