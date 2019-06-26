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Tarihi yarımadada yeniden çadır kurulması isteniyor

Çanakkale tarihi yarımadada 40 yıldır devam eden çadırlı kamp geleneği yaklaşık 5 sene önce yasaklanmıştı.

26 Haziran 2019 Çarşamba 11:16
Tarihi yarımadada yeniden çadır kurulması isteniyor

Çanakkale tarihi yarımadada 40 yıldır devam eden çadırlı kamp geleneği yaklaşık 5 sene önce yasaklanmıştı. Bölge esnafı ve kampçılar, çadır kurulmasına yeniden izin verilmesini istiyor.


Çanakkale’de 5 yıl öncesine kadar bölgedeki çadırlı kampların Eceabat ekonomisine büyük kazançlar sağladığını vurgulayan esnaflar, tarihi yarımadada bu kamplara yeniden izin verilmesinin herkesi memnun edeceğini dile getirdi. Bölgeye gelen kampçılar da Eceabat’ta çadır kurmanın yasak olduğunu öğrendiklerini ve bu sebeple Gökçeada’ya geçiş yapmak zorunda kaldıklarını aktardı. 35 yıllık bölge esnafı Muharrem Coşkun, çadırlı kampları yeniden Eceabat’ta görmeyi arzuladıklarını dile getirerek, "Burası yaklaşık 40 yıllık bir çadır kampıydı. 5-6 yıldır çadır kısmına çadır alınmıyor. Bölgeye gelen tüm turizmciler burada mağdur oluyor. Geri dönmek zorunda kalıyor. Burası Eceabat ekonomisi için çok önemli bir gelir kaynağı. Burası, yol kenarında çiftçimiz olsun, esnafımız olsun hepimizi ayakta tutan bir kamp alanıydı. Bu çadır kampının, sorunlarının giderilerek yeniden açılmasını istiyoruz" dedi.


Buradaki çadır kampının bölgeye büyük faydası olduğunu ifade eden Coşkun, "40 yıldır çadır kampı sayesinde bölgemizde yapılaşma ve bozulma yok. Aslında bu kampların desteklenmesi lazım. Çadırla konaklama yasağı var bölgede. İnsanlar sağda, solda kaçak kalmaya çalışıyorlar. Bu daha kötü. Esnafı çok etkiledi. Buranın kapanmasıyla çiftçi de yok oldu. Yol kenarındaki ekimler de yok oldu” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Haziran 2019 Çarşamba 11:16
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