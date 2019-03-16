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Tarihi yapı, müze görünümlü restorana dönüştü

Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Şanlıurfa'daki Balıklıgöl Yerleşkesi civarında restorana dönüştürülen tarihi mekan, yapısı ve içindeki malzemelerle adeta müzeyi andırıyor

16 Mart 2019 Cumartesi 12:57
Tarihi yapı, müze görünümlü restorana dönüştü

ŞANLIURFA (AA) - Tarihi ve kültürel yapısıyla dikkati çeken Şanlıurfa'da bir girişimci, geçmişte buz fabrikası olarak kullanılan tarihi mekanı aslına uygun restore edip restorana dönüştürerek turizme kazandırdı.

Yapım tarihi kesin olarak bilinmemekle birlikte yaklaşık 150 yıllık olduğu tahmin edilen mekan, 65 yıl kadar buz fabrikası olarak hizmet verdi. 4 yıl önce yaşanan yangın sonrası büyük hasar gören yapı, atıl duruma geldi.

Şanlıurfalı turizmci Mustafa Yüzübeyaz, "Göbeklitepe Yılı"nın etkisiyle söz konusu mekanı aslına uygun restore edip, içinde sıra gecelerinin de düzenlendiği bir restorana dönüştürdü. Farklı yapısı ve eski radyolar, televizyonlar, kitaplar, bisiklet, saat, dikiş makinesi ve müzik aletleri gibi pek çok eski malzemenin dekor olarak kullanıldığı restoren, adeta müzeyi andırıyor.

- "Amacımız Şanlıurfa turizmine katkıda bulunmak"

İşletme Müdürü Mehmet Nuri Erdem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mekanın yapım tarihini kesin olarak bilmediklerini, ancak yaklaşık 65 yıldır buz fabrikası olarak kullanıldığını söyledi.

Çıkan yangın sonrası buz fabrikasının kullanılmaz hale geldiğini ve 4 yıldır atıl durumda olduğunu anlatan Erdem, şöyle konuştu:

"2019 yılının 'Göbeklitepe Yılı' ilan edilmesiyle bizler de turizme bir katkımız olsun diye burayı restore ederek kente kazandırdık. Balıklıgöl Yerleşkesi'nde bulunduğu için il dışından ziyarete gelen misafirlerimizi burada güzel bir ortamda ağırlamak istiyoruz. Amacımız Şanlıurfa turizmine katkıda bulunmak. Burası daha önce atıl durumdaydı, madde bağımlılarının mekanı olmuştu. Büyük emekler harcayarak burasını ülkemiz ve kentimiz için turizme kazandırdık. Restoranımızda gelecek misafirlerimiz için yöresel yemekler ve sıra gecesi etkinlikleri düzenleyeceğiz. Bu bölgede böyle bir mekanın eksik olduğunu gördük. Restoranda eski Kur'an-ı Kerimler, radyo, televizyon gibi geçmişte kullanılan birçok malzeme var. Bir nevi müze yani. Amacımız insanlara farklı bir ortam sunmak. Bu anlamda herkesi buraya bekliyoruz."

Müşterilerden İsmail Kılıç ise bölgeye böyle bir restoran kazandıran yetkililere teşekkür ederek, mekanı çok beğendiğini dile getirdi.

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Haber Tarihi: 16 Mart 2019 Cumartesi 12:57
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