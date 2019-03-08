Tarihi Veli Paşa Hanı’nda restorasyon çalışmalar devam ediyor

Çorum Belediye Başkanı Zeki Gül, restorasyonu devam eden Veli Paşa Hanındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından desteklenen ve geçtiğimiz yıl içerisinde restorasyonuna başlanan Veli Paşa Hanı’nda çalışmalar aralıksız devam ederken Belediye Başkanı Zeki Gül beraberinde Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yabacıoğlu ile birlikte çalışmaları inceledi.

Handaki çalışmalarını sürdüren personele kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Gül çalışmalar hakkında da bilgi aldı.

Tarihi yaşatmak adına çalışmaların aralıksız devam ettiğini dile getiren Başkan Gül, hanın restorasyonunun kısa süre içerisinde tamamlanarak turizme kazandırılacağını belirtti.

Veli Paşa Hanı’nın Türkiye’de yer alan ender eserler arasında yer aldığını belirten Başkan Gül, “Restorasyonunu sürdürdüğümüz Veli Paşa Hanı büyüklüğünün yanı sıra ahşap çatkı sistemi ile inşa edilmesi ve çok kata sahip özellikleriyle ülkemiz içerisinde yer alan nadir eserden biri tanesi. Süslemeleri, işçiliği, mimari ve inşaat mühendisliği açısından özel bir eser olarak değerlendirilen tarihi handa devam eden restorasyon çalışmaları aralıksız devam ediyor. Restorasyonu en kısa zamanda tamamlayacağız ve Çorum turizmine kazandıracağız” ifadelerinikullandı.