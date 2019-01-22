Tarihi Tuz Hanı'nda restorasyon çalışmaları başladı

ADIYAMAN (AA) - Adıyaman'daki tarihi Tuz Hanı'nda, kamulaştırma sorununun çözülmesinin ardından restorasyon çalışmaları başladı.

Vali Aykut Pekmez, beraberinde AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Sami Işık, AK Parti Adıyaman İl Başkanı Mehmet Dağtekin, tarihi handa incelemelerde bulundu.

Yetkililerden han hakkında bilgi alan Pekmez, yaklaşık 15 yıllık kamulaştırma sorununun çözüldüğünü ve restorasyon çalışmalarına başlandığını söyledi.

Restorasyonu 3 yıl içinde tamamlamayı planladıklarını ifade eden Pekmez, şöyle konuştu:

"Tuz Hanı, tarihi ve doğal güzelliklere sahip. Han, yaklaşık 200 yıllık geçmişiyle Adıyaman'ın anılarına ev sahipliği yapacak önemli bir binamız. Bu restorasyon çalışmasıyla beraber önemli tarihi binamızı hem gezilebilecek hem de yaşayan bir bina haline getireceğiz. Kentteki diğer ören yerlerinde de Avrupa Birliğinden aldığımız projelerle bu yıl önemli çalışmalar yapacağız."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2019'un Göbeklitepe yılı ilan edildiğini anımsatan Pekmez, bu kapsamda yapılacak etkinliklerden Adıyaman'ın da faydalanacağını belirtti.

Adıyaman'ı turizm alanında hak ettiği yere kavuşturmak için ellerinden geleni yapacaklarını aktaran Pekmez, "Hem yerli hem yabancı daha fazla turistin Adıyaman'da konaklaması için projeleri bir bir hayata geçireceğiz." diye konuştu.

AK Parti Adıyaman milletvekili Ahmet Aydın ise Adıyaman için önemli bir değer olan Tuz Hanı'nda restorasyon çalışmalarının başlamasının sevindirici olduğunu dile getirerek, "Gerekli kamulaştırma bedelleri ödendi. Tuz Hanı, Adıyaman'ın çok önemli bir eseri. Bu eseri, yeniden aslına uygun şekilde canlandırıp restore edeceğiz. Burada 39 civarında oda planlanıyor. 8 iş yeri olacak. Restorasyon ile birlikte yaşanabilir temiz bir mekana dönüştüreceğiz. Burası Adıyaman'ın tanıtımına katkı sunacak. Burası dizi ve filmlerin yapılabileceği bir hale gelecek." ifadelerini kullandı.



