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Tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonunda o dönemin harcı kullanılacak

Edirne'deki köprünün restorasyonu gerçekleştiren firmanın şantiye şefi Ali İhsan Gündüz:- "Restorasyon çalışmalarında çimento kullanılmayacak. Yapıştırıcı olarak kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanacağız"- "Bizim işimiz tarihi köprüleri yapmak. Bu konuda herkesin içi rahat olsun. Tarihi eserlere olan saygımızla bu çalışmayı yapıyoruz"

12 Temmuz 2019 Cuma 15:35
Tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonunda o dönemin harcı kullanılacak

EDİRNE (AA) - Edirne'deki tarihi taş köprünün restorasyonunda, köprünü yapıldığı dönemdeki harcın aynısı kullanılacak.

Tunca Nehri üzerinde yer alan Tarihi Tunca Köprüsü'nün restorasyonu kapsamında, 10 kişilik ekip köprü tabanındaki taşları sökmeye başladı.

Restorasyonu gerçekleştiren firmanın şantiye şefi Ali İhsan Gündüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, köprüdeki restorasyonun aslına uygun şekilde yapılacağını söyledi.

Restorasyon çalışmasını en kısa süre içerisinde tamamlamayı hedeflediklerini belirten Gündüz, "Çalışmalar kapsamında ilk önce köprüde değiştirilmesi hedeflenen taşlar işaretlendi ve taşlar sökülmeye başlandı. İnşallah planlanan sürede, 2 ayda bitireceğiz." dedi.

-Çimento kullanılmayacak

"Restorasyon çalışmalarında çimento kullanılmayacak. Yapıştırıcı olarak kaymak kireç, taş tozu ve kum gibi malzemeler kullanacağız." diyen Gündüz, "Biz firma olarak Bosna Hersek'teki Mostar Köprüsü'nün restorasyonunu yapan firmayız. Bizim işimiz tarihi köprüleri yapmak. Bu konuda herkesin içi rahat olsun. Tarihi eserlere olan saygımızla bu çalışmayı yapıyoruz. Bu köprüyü tarihe uygun şekilde, atalarımızın yaptığı gibi aynı harçları kullanarak yapacağız." ifadelerini kullandı.

Restorasyon kapsamında köprünün araç trafiğine kapatılması nedeniyle Karaağaç Mahallesi'ne ve Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşım, Bosnaköy köyünden ve Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nden sağlanıyor.

Aynı güzergahtaki Meriç Köprüsü'nde de önümüzdeki günlerde restorasyon çalışmasına başlanacak.

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Haber Tarihi: 12 Temmuz 2019 Cuma 15:35
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  5. Tunca köprüsü

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